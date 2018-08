Cristiano Ronaldo a Torino è stata la notizia dell'estate. L'arrivo del fuoriclasse portoghese in maglia bianconera porterà grande curiosità da tutto il mondo. Del resto, da solo, il buon CR7 è in grado di far cambiare le sorti di un'azienda ben prima di una squadra di calcio. Ne sa qualcosa la stessa Juventus che ha visto balzare, nei giorni della trattativa e del conseguente acquisto del fuoriclasse lusitano, il titolo in borsa. C'era anche chi parlava di speculazione, alla fine invece è arrivato davvero Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. E Torino, per i prossimi tre anni, grazie alla presenza dell'ex Galacticos rischia di sfidare Milano in termini di attenzione mediatica. Saranno tanti, infatti, i curiosi e i paparazzi che vorranno immortalare il buon Cristiano per le vie della città della Mole. E, perché no, magari anche nei pressi della sua dimora. Già, proprio la sua dimora fa discutere un po'... (Continua a leggere dopo la foto)



Ma dove va ad abitare il campione lusitano in quel di Torino? Dal numero 10 di Alex Del Piero a Cr7. Potrebbe esserci un ideale passaggio di testimone, e di casa, tra due grandi campioni nella trattativa più clamorosa di questa estate di calciomercato. Cristiano Ronaldo potrebbe infatti acquistare la casa in collina di Del Piero. È a mezza collina, lungo la strada che dal ponte Isabella porta a San Vito. Con vista su quasi tutta Torino, il Monviso e la Sacra di San Michele. E appena sotto, il borgo medievale, Torino esposizioni e il fiume Po.



La casa, moderna, ma in una zona tranquilla, corrisponderebbe all'identikit che il calciatore, appena ingaggiato dalla Juventus, ha dato ai suoi collaboratori che si occupano dei suoi interessi immobiliari. Proprio la recente costruzione dell'immobile l'avrebbe fatta preferire all'altra villa della collina - sempre in zona San Vito, ma più in alto - abitata in passato da Zinedine Zidane. Del Piero ci ha abitato fino a qualche tempo fa, prima di emigrare negli States e scegliere Milano come punto di riferimento in Italia dopo la separazione dalla moglie Sonia Amoruso. Ma c'è chi il nuovo vicino, ovvero Cristiano Ronaldo, sembra proprio non volerlo. Parliamo di Luciana Littizzetto...



"Si mormora che Luciana Littizzetto– scrive Alberto Dandolo per “Oggi” nella rubrica "Ah, saperlo!" - non abbia molto gradito l’eccesso di pubblicità che ha avuto la nuova dimora torinese scelto da Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus". La spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sarà vicina di casa del campione portoghese e teme che la privacy subisca non poche “violazioni” a causa di queste coincidenza. "Lucianina deciderà forse di trasferirsi in una delle tante case di pregio sparse per Torino? Ah, saperlo…", conclude Alberto Dandolo.

