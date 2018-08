Prima de L'Isola dei Famosi 2018 avevamo (forse) una sola certezza: Jonathan Kashanian non è attratto dalle donne. Eppure c'è chi magari questa convinzione la sta facendo venire sempre meno. Parliamo di un'altra naufraga, la cantante italiana Bianca Atzei. Lei, ex compagna di Max Biaggi, sta ripartendo lentamente dopo aver raccolto i cocci del suo cuore spezzato. Ha avuto un 2018 alquanto travagliato. Adesso, dopo l'avventura del reality-show Mediaset, Bianca ha ripreso a far quello che sa fare meglio: cantare. La Atzei è in tour musicale. Niente vacanze. Del resto, mare ne ha già fatto abbastanza in Honduras. Tra una tappa e l'altra, però, l'artista non manca di aggiornare il suo profilo Instagram. Ed è proprio sui social che la passione con Jonathan sembra essere sempre più caliente. Addirittura c'è chi parla di qualcosa che va oltre l'amicizia, sebbene i due ci scherzino sempre su. (Continua a leggere dopo la foto)

😂😂😂 @jonathankash Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: Mag 31, 2018 at 2:02 PDT

Le prime avvisaglie di un rapporto molto forte tra Jonathan e Bianca Atzei si sono registrate a metà maggio con alcune frasi molto 'forti', tra cui un "Ti amo" sospetto. A giugno, però, Bianca ha voluto vestire i panni di vigile del fuoco e spegnere possibili rumors di gossip. "Non c'è nulla oltre l'amicizia! Con Jonathan ci vogliamo bene, con lui sto benissimo. La sua allegria è stata fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi. Il giorno in cui abbiamo fatto il bagno nudi sull'Isola, nella mia mente l'immagine del mio ex è diventata sfocata. Il tempo e la lontananza dall'Italia sono stati la cura migliore" ha detto Bianca al settimanale "DiPiù". (Continua a leggere dopo la foto)

Eppure, negli ultimi giorni i due ex naufraghi si sono 'rincorsi' su Instagram, concedendosi parole piene d'affetto. "La smetti di cantare in giro? Mi manchi", ha scritto l'ex vincitore del Grande Fratello alla bella Bianca, direttamente da Formentera e con tanto di faccina sofferente. Un messaggio a cui la stessa Atzei, sempre via Instagram, ha così voluto replicare. "Sapere che c’è chi vuole prendersi cura di te e anche se hai poco tempo da dedicargli senti che ti sostiene e ti vuole bene. La complicità e la sensibilità di due destini che si uniscono. P.s. Oggi mi son svegliata romanticissima.... e @jonathankash smettila di stare in vacanza #lagelosia #bellinoi'". (Continua a leggere dopo la foto)

Bianca Atzei, intanto, quando ne ha l'occasione non manca di 'mandare' qualche stoccata al suo vecchio amore, Max Biaggi. "Ora sto meglio" ha spiegato la cantante sempre a DiPiù TV "mi sto riprendendo, ma se penso a qualche mese fa... sarebbe meglio non pensarci. Al dolore di essere stata lasciata, si era aggiunto il modo in cui ero stata lasciata. Dopo tutto quello che avevamo passato insieme, mi sarei meritata di essere guardata in faccia e di sentirmi spiegare perché fosse finita. Invece da lui mi sono sentita dire esclusivamente che aveva bisogno di stare da solo...".

Leggi anche:

Bianca Atzei, beccata! I paparazzi l’hanno sorpresa così, con ‘lui’. Il gossip vola. E ci sono le foto