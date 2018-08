Wanda Nara si gode l'estate 2018 con il suo Mauro Icardi. Mentre il marito si allena con l'Inter per la nuova stagione calcistica in arrivo, Wanda si dedica solo ed esclusivamente alla famiglia. Recentemente, proprio con il suo amore, ha colto l'occasione per festeggiare un'importante notizia arrivata direttamente dall'Argentina: l'aborto resta vietato. Nella terra d'origine della Nara, infatti, fatta eccezione per i casi di stupro e pericolo di vita della madre, resta illegale abortire. La proposta di una nuova legge è stata bocciata in Senato con 38 voti contrari, 31 favorevoli e 2 astenuti. Eppure in Argentina sono già garantiti diritti civili come i matrimoni gay, le adozioni e l'identità di genere. Tra i vip scesi in campo contro l'aborto c'è proprio Wanda Nara, che ha partecipato alla campagna sui social network con l'hashtag #CuidemosLasDosVidas. La moglie dell'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, può fare festa nella nuova casa. Una vera e propria reggia sul lago di Como. (Continua a leggere dopo la foto)



Mauro Icardi non è la prima volta che si concede spese folli per la felicità della amata Wanda. In passato, pur di far felice la moglie-manager, Icardi si è concesso regali da capogiro. Nel 2014, pochi mesi dopo le nozze, il centravanti argentino fece trovare alla compagna una Roll Royce bicolore, un modello da 275 mila euro, nascosta in garage con tanto di fiocco. Un’altra auto, per l’esattezza un suv Roger Rover, è stato il regalo di San Valentino di due anni fa, poco prima dell’arrivo della piccola Isabella: seconda figlia per la coppia dopo Francesca, quarta per la Nara. E adesso questa villa: "Quando tuo marito ti regala la casa dei sogni", ha scritto la showgirl argentina. (Continua a leggere dopo la foto)

Pollos al agua Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Ago 6, 2018 at 11:25 PDT

Nella nuova casa di Icardi e Wanda c'è pure una dependance per ospitare gli amici, posti auto privati e una piccola darsena. L’accordo con una famiglia di industriali tessili comaschi sarebbe stato trovato intorno ai 2,5 milioni di euro. Lo rivela il quotidiano La Provincia di Lecco, secondo cui la splendida villa si troverebbe vicino a Brienno, un piccolo comune di 330 abitanti sulla sponda occidentale del lago. Una residenza che ricorda un po’ quella dell’attore americano George Clooney, a Laglio, pochi chilometri più a sud. (Continua a leggere dopo la foto)



A rendere noto il nuovo acquisto della famiglia Icardi è stata la stessa Wanda Nara con un post su Instagram. La moglie dell'attaccante dell'Inter ha pubblicato un'Instagram story che mostra la coppia in kayak mentre attraversa il lago e uno scorcio del giardino della casa che si affaccia direttamente sul lago dove giocano i bambini, con allegato una dedica del tutto speciale per il suo 'love'.

Leggi anche:

“Wanda Nara a luci rosse”. Utenti impazziti per la bella argentina sui siti hard. Il motivo di questa improvvisa “fama”? Da non credere