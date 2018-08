Dopo le voci sulla presunta gravidanza – poi smentita – e in attesa che ricominci la guerra mediatica con Gemma Galgani, ecco che Tina Cipollari, la regina di Uomini e Donne, torna sotto i riflettori. Stavolta c’entra il figlio maggiore che l’opinionista ha avuto dall’ormai ex marito Chicco Nalli, Mattias. Il ragazzino, è stato bocciato e dovrà ripetere la prima media, ciononostante la mamma famosa ha deciso di consolarlo con un regalo molto costoso.

La notizia della bocciatura è arrivata dall'accout Instagram dello stesso studente, che ha spiegato di non essere stato ammesso alla seconda media e quindi si ritroverà a dover ripetere l'anno a settembre. In molti gli hanno chiesto quale sia stata la reazione di Tina Cipollari alla notizia che lascia l'amaro in bocca a qualsiasi genitore. Il ragazzo ha ammesso di aver scatenato le ire della mamma, ma ha poi parlato di un regalo.Tina Cipollari, a quanto pare, regalerà al figlio un iPhone X dal valore di circa mille euro. (Continua dopo la foto)



Un premio di consolazione per il figlio tanto amato che però ha scatenato le polemiche del web sull'opportunità del gesto materno, da molti considerato diseducativo. A proposito di Mattias, Tina aveva parlato qualche tempo fa. Il ragazzino sta vivendo il periodo del passaggio dall’infanzia all’adolescenza e questo sta turbando un po’ la vita familiare: “Sono una mamma apprensiva, protettiva e timorosa, tanto più che ora con Mattias cominciano i problemi legati alla crescita”.

E Ancora: “Chiede di uscire da solo ed io sono preoccupata come tutte le mamme. Ma sono anche allegra, leggera, il papà mi rimprovera di essere troppo permissiva ma cerco solo di far capire loro le cose in modo non autoritario, senza ripeterle mille volte. E poi sono presente: Uomini e Donne non mi impegna tutti i giorni”.Ovviamente i suoi figli la seguono in televisione e sono dei fan accaniti della madre, soprattutto nello scontro contro Gemma Galgani.

“Tra me e Gemma tifano per me e Mattias mi dice che cono un po’ severa con i vecchietti della trasmissione. Io ribatto che sono tremendi, ma lo diciamo ridendo. Non mi vedono come una donna della tv, li porto a fare sport, a scuola”.Inoltre la Cipollari aveva voluto tranquillizzare tutti i fan di Uomini e Donne dicendo che non ha nessuna intenzione di lasciare Uomini e Donne: “Quel programma è casa mia, sono nata lì e ho intenzione di rimanerci. Con Maria non ci sono mai stati screzi e quando faccio altro mi assicuro che non interferisca con la mia posizione lì dentro”.

