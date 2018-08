L'ultima notizia su Al Bano e Romina è ancor più succulenta delle precedenti. E forse fa tirare un sospiro di sollievo alla coppia dopo un'estate un po' turbolenta. Sì, perché Al Bano farà anche gesti di solidarietà - come le rose acquistate a Romina Power e finite sul settimanale Chi - eppure c'è chi lo raggira ancora. Come ha scritto la coppia artistica sui propri profili social, Al Bano e Romina sono stati: "Truffati, era una trappola: mai successo nulla di simile in 50 anni di carriera". Disavventura a Rimini per Al Bano e Romina che avrebbero dovuto esibirsi ieri sera al Beat Village alla Darsena. Doveva essere una delle punte di diamante dell'estate riminese: il Beat Village, organizzato a Marina, presentava un cartellone di concerti di tutto rispetto, variegato e internazionale. Poi, però, molte date sono saltate: hanno annullato Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Vinicio Capossela, i Procol Harum e Tony Hadley. Fino a che, ieri sera, si è rischiato il tumulto per il concerto di Al Bano e Romina, saltato quando gli spettatori erano già sotto al palco. L'organizzazione, in pratica, non ha pagato nessuno." Intanto, la notizia più succulenta arriva da Cellino San Marco. Di cosa si tratta? Presto detto. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo anni di attacchi a distanza e di accuse, Romina Power e Al Bano si sono ritrovati e oggi non potrebbero essere più felici. Sul palco, come nella vita privata, il loro rapporto è ottimo, tanto che la figlia del celebre Tyrone starebbe pensando di tornare a Cellino San Marco stabilmente. La notizia, al momento senza alcuna conferma ufficiale, circola insistentemente da settimane. L'ennesimo colpo basso ai danni di Loredana Lecciso che, però, non manca di attaccare la rivale in amore. "Dovrebbe curare Al Bano e dirgli di smetterla di cantare, anziché insistere". Ha detto nei giorni scorsi l'ex moglie di Carrisi. (Continua a leggere dopo la foto)



Al Bano e Romina si sposano? Nelle scorse settimane la notizia ha tenuto banco. “Rimango senza parole perché secondo me sentimenti così forti sarebbe importante tenerli dentro – ha spiegato Al Bano Carrisi a Chiambretti -, ma il mio pensiero non corrisponde a quello di Romina. Però è meglio parlare di amore che dell’odio che popola le cronache”. Al Bano è poi tornato a parlare dell’intesa ritrovata con l’ex moglie: “Io non mi fidavo per niente di Romina e di quello che stava dicendo – ha confessato parlando del loro primo concerto insieme in Russia, dopo liti e conflitti -. Era la prima volta dopo 19 anni che tornavamo a calcare lo stesso palco. Ero diffidente, ma mi sbagliavo”. Infine Al Bano ha commentato in modo enigmatico alcune affermazioni della madre Jolanda, che secondo molti erano rivolte alla Lecciso: “Ha parlato di donne e donnole – ha ammesso -, le donnole sono quelle che non meritano rispetto”. (Continua a leggere dopo la foto)



E Romina, invece, cosa ne pensa del possibile matrimonio? Al Maurizio Costanzo Show, nelle settimane passate, c'è stata maretta. Quando il conduttore TV le ha chiesto quale follia abbia fatto per Al Bano, Romina ha risposto: "Sposarlo!". Il giornalista le chiede se si sia mai innamorata negli anni di lontananza dal cantante pugliese e lei replica senza esitazioni: "No. Ho pensato trovo qualcuno più come me ma invece... Poi c'è un altro fatto strano, secondo me: le nostre voci insieme creano una vibrazione che arriva dentro anche a chi le ascolta... Provocano una sensazione di benessere".

