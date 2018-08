“Come 20 anni fa”. Heidi Klum, il topless a 44 anni è pazzesco

Topless pazzesco per Heidi Klum, una delle fotomodelle più famose al mondo. L'ex di Flavio Briatore - con lui ha una figlia, Leni - è stata pizzicata dai paparazzi in un momento di relax ad Antibes, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al nuovo fidanzato, il il ventottenne Tom Kaulitz, musicista dei Tokio Hotel. Dopo gli impegni di lavoro i due si sono rilassati in un albergo di super lusso ad Antibes dove Heidi, 44 anni, ha sfoggiato un topless davvero da dieci e lode. “Novella2000”, che ha pubblicato gli scatti si chiese se dietro tanta bellezza ci sia l’aiuto del chirurgo dato che la Klum ha tra l’altro avuto quattro figli: Leni da Flavio Briatore e Lou, Henry, Johan e Taiwo nati dal suo matrimonio con il cantante Seal. La coppia era stata stata paparazzata ad aprile durante una vacanza romantica a Cabo San Lucas, in Messico, dove i due innamorati si erano lasciati andare ad effusioni e sguardi complici. 28 anni, piercing sparsi su tutto il corpo e una carriera nella musica, Tom Kaulitz è nato a Lipsia, in Germania e molti lo ricorderanno per essere stato uno dei cantanti dei Tokio Hotel. (Continua a leggere dopo la foto)



Sono passati dieci anni da quando l’artista scalò le classifiche mondiali con l’album Scream, diventando l’idolo di migliaia di ragazzine. Accanto a lui c’era il gemello Bill, con cui ancora oggi produce musica e realizza dischi. Il successo non è più quello di un tempo, ma i Tokio Hotel godono ancora di una certa fama soprattutto in Europa. Non è ancora chiaro come il rocker sia riuscito a conquistare la modella, ma pare che la scintilla sia scoccata durante una puntata del programma America’s Got Talent.

I primi avvistamenti erano arrivati in primavera proprio dietro le quinte del talent. Poi la conferma in aprile durante il viaggio comune in Messico. La loro relazione procede a gonfie vele. Negli scatti pubblicati dai media e ripresi da quelli italiani si vede Heidi Klum amoreggiare con il toy boy, fra tuffi in mare e baci appassionati. Un fisico pazzesco, merito dell'attività fisica ma anche della genetica. In passato Heidi Klum aveva confidato di non seguire una dieta in particolare ma solo di cercare di seguire un regime alimentare sano.

“Non ho una dieta specifica. Mangio cose salutari. Faccio un po' di tapis-roulant, ma per me viene prima quello che si mangia - aveva confidato - Alla fine siamo proprio quello che mangiamo. Lo sentiamo spesso, ma io ci credo davvero. La mattina faccio dei frullati. Ho anche molti figli quindi cucino spesso. Penso che quando mangi spesso fuori o ordini del take away, la cosa non è buona perché non sai cosa ci mettono davvero dentro. Quindi cucino molto. So che ingredienti uso, sono sempre freschi”. E i risultati si vedono.

