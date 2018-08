Manca sempre meno. Tre settimane circa per lasciare Ibiza, tornare a Milano e prepararsi per l'ultima grande vacanza dell'estate 2018. La più importante della loro vita. Federico Lucia, in arte Fedez, e Chiara Ferragni, la fashion-blogger più influente di Italia e non solo, convoleranno a Nozze il 1 settembre a Noto. E adesso è tempo di limare gli ultimi dettagli. C'è moltissima carne al fuoco per l'evento dell'anno: Fedez e Chiara diventeranno sposi. E peccato per Leone, ancora troppo piccolo per poter vestire i panni del paggetto. Intanto, però, continuano a rincorrersi voci su possibili anticipazioni. Di certo, partecipazioni e inviti ufficiali sono già stati fatti da un mesetto: non ci saranno Fabio Rovazzi e Alessandro in arte J-Ax, due dei soci più importanti degli ultimi anni di Federico. E questa è un'altra notizia, anche perché a quanto pare Rovazzi e Ax sono rimasti in ottimi rapporti. Ma dicevamo del matrimonio di Chiara e Fedez. Bene, sappiamo quasi tutto? Forse no. Per esempio, con che vestito immaginate il rapper milanese nel suo giorno più importante? Beh, a dare qualche anticipazione, da buon uomo social, ci ha pensato lui stesso con una Instagram Stories... (Continua a leggere dopo la foto)

Fedez per le nozze con la sua Chiara indosserà un abito scuro elegante e classico firmato Versace. Recentemente come dicevamo, il rapper ha condiviso sul suo profilo Instagram una Stories in cui mostra un dettaglio dell'abito, riprendendo una parte di un completo scuro, indossato su una camicia bianca con gemelli oro. Nel video postato sul social network, l'autore di "Italiana" sottolinea "prova vestito matrimonio" e tagga Donatella Versace. Dunque tutto fa presupporre che la Maison Versace lo vestirà per le nozze dopo aver curato i suoi look per il recente concerto a San Siro con J-Ax.



Se sullo sposo ci sono pochi dubbi, maggiore è la curiosità per il vestito della sposa. Cosa indosserà Chiara Ferragni? L'influencer non si è sbottonata e non ha ancora rivelato nessun dettaglio del suo vestito da sposa, ma circolano voci su un possibile abito firmato Dior. Anche se in molte occasioni pubbliche la Ferragni ha scelto abiti di Alberta Ferretti, come l'abito rosa indossato a Cannes che appare anche sull'invito delle nozze, dunque Chiara potrebbe affidare alla stilista italiana il suo look da sposa. Inoltre è molto probabile che sfoggerà più di un abito durante la cerimonia e i festeggiamenti...



In tutto questo, Chiara pensa anche al lavoro. Come? Presto detto: lo ha rivelato lei stessa al settimanale Vanity Fair nei giorni scorsi. "Quest'anno, a settembre, comincio a girare un documentario su di me, la mia storia. È un modo per celebrare questo decennale di attività. Il sogno? Portare il film al festival di Venezia del 2019".

