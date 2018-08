Aurora Ramazzotti, ma davvero? Questo sì che è un gossip stratosferico

Che Aurora Ramazzotti fosse innamorata persa si sapeva. L'aveva ammesso lei stessa tempo fa, quando nel parlare del fidanzato diceva che non si era trattato di un colpo di fulmine, ma di "una tempesta d'amore" e che "non ho mai avuto una complicità così profonda con un ragazzo". Parole di qualche tempo fa uscite dalla bocca della primogenita di Eros e Michelle Hunziker in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi. Insomma, Auri si dichiarava 'cotta a puntino' di Goffredo Cerza, il ragazzo che le ha rubato il cuore e, a distanza di mesi, le cose sembrano andare a gonfie vele con lui. La loro love story è stata ufficializzata nel 2017, come testimoniano i primi scatti apparsi su Instagram. E quando Aurora l'ha subito presentato a mamma Michelle che, dal canto suo, ha dato alla giovane coppia la sua benedizione: “Sono stata bravissima. Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così. Ma, come direbbe qualcuno, sono solo fatti suoi“, aveva raccontato la svizzera a Chi. (Continua dopo la foto)



Non si sa molto di Goffredo Cerza. Nemmeno l'età precisa, anche se al massimo sarà poco più grande di Aurora, che ha 21 anni. Studia ingegneria a Londra, ma è romano e sembra che proprio nella capitale britannica sia scoccata la scintilla con la figlia di Michelle. Sui social si definisce un viaggiatore e un avventuriero e infatti il suo profilo Instagram è ricchissimo di scatti in giro per il mondo. Con gli amici o con la fidanzata.

Aurora e Goffredo, come detto, stanno insieme da più di un anno, anche se pare che la relazione sia cominciata a metà 2016, e a giudicare dalle foto social procede tutto a gonfie vele. Al punto che adesso il settimanale Oggi lancia una vera bomba nell'ultimo numero in edicola: la Ramazzotti e Cerza potrebbero presto convolare a nozze. Matrimonio (già) in vista? Secondo la rivista sì e la voce troverebbe conferma anche nella meta scelta dalla coppia per queste vacanze estive 2018.

Stando a quanto riportato dalla rivista, infatti, Aurora e Goffredo avrebbero deciso di trascorrere le ferie tra i Caraibi e Miami: “Aurora Ramazzotti, prove generali di luna di miele”, titola Oggi, che dedica un servizio alla figlia di Eros e Michelle. “Chissà che al rientro non arrivi l’annuncio del matrimonio”, azzarda il settimanale. Aurora, ma è vero? Ovviamente per ora la voce delle nozze imminenti resta tale: non è ancora arrivata alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

"Aurora in quel letto di ospedale". Michelle Hunziker choc: ne parla ora. Cosa è successo alla figlia