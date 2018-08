È una Belen Rodriguez caliente quella che si sta godendo le ultime settimane di vacanza a Ibiza. Messi da parte gli impegni di lavoro - dopo la deludente parentesi di Balalaika e l'attesa dell'inizio della nuova stagione di Tu Si Que Vales - la showgirl argentina si sta godendo il sole di Ibiza. In compagnia della famiglia Rodriguez al gran completo e del ritrovato amore, Andrea Iannone, la bella Belen si diverte su Instagram. Mentre si gode il figlioletto Santiago - che si divide tra mamma e papà Stefano -, la Rodriguez sfoggia le sue curve mozzafiato. Corpo tonico, fisico da urlo, curve perfette: Belen è proprio come il vino. Sì, perché più "invecchia" più diventa "bella". E del resto anche il suo Andrea ne è estasiato dalla sua bellezza: il motociclista, appena ne ha occasione, non manca mai di sottolineare quanto sia bella la sua metà. E siccome ai due piace sperimentare, la serata di ieri a Ibiza l'hanno passata all'insegna della cultura indiana... (Continua a leggere dopo la foto)



Una serata indiana a Ibiza per Belen, Iannone e tutta la crew. In un clima di festa, tra musica, colori e brindisi i Rodriguez continuano a divertirsi in famiglia: Jeremias balla, Andrea manda baci alla showgirl argentina mentre ancheggia e Belen, con un abitino rosa svolazzante e una sigaretta tra le dita, finisce "al tappeto come testimoniano le stories su Instagram. Ma non solo Iannone e Belen. Certo, è importante che i due abbiano trovato la passione dopo un periodo di assenza. Ma c'è anche un altro importante ritorno: si tratta di papà Gustavo che adesso compare sempre più spesso al fianco di mamma Veronica nelle storie social di famiglia. E c'è spazio anche per la famiglia Iannone... (Continua a leggere dopo la foto)



Andrea, su Instagram, mette in mostra le sue doti di ballerino tra movimenti pelvici e simpatiche coreografie che fanno ridere Jeremias: anche l'ex gieffino scende in pista per balli di danza. Angelo Iannone, fratello di Andrea, si diverte con la fidanzata Caterina e l'amico Giacomo. E in tutto questo, cosa fa Belen? Lei si muove a ritmo di musica sdraiata a terra. Ripresa in una clip dal fratello, mette in luce le sue gambe sinuose mentre muove le braccia: alla domanda "Tutto bene?" risponde di sì alzando il pollice. (Continua a leggere dopo la foto)



In tutto questo, il papà di Santiago - Stefano De Martino -, viene paparazzato in compagnia di Gilda Ambrosio mentre si gode il sole di Ibiza. E tra una stories e l'altra, il ballerino nato sotto la stella di Amici mette in mostra le sue forme rotonde. E il lato B diventa presto virale...

