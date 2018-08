“Sta con lui, di Uomini e Donne”. Silvia Provvedi, il gossip ‘vola’

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona: amore finito. Lo scoop risale a qualche giorno fa ormai, e infatti i gossip sulle nuove rispettive fiamme sono già esplosi. Ma andiamo con calma. La cantante e l'ex re dei paparazzi sono stati insieme anni. Si parlava persino di matrimonio quando lui è uscito dal carcere, ma poi il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato di rottura su Instagram. A un utente che chiedeva a Parpiglia, che è anche un grande amico di Fabrizio, se è vero che "Silvia e Fabrizio si sono lasciati", ha risposto così: "Sì. È così. Tutto è clamorosamente precipitato. Mi spiace ma forse doveva andare così per il bene di entrambi". Da qualche giorno, in effetti, circolava l'indiscrezione di una crisi, forse alimentata anche dal riavvicinamento di lui alla ex, Nina Moric, ma ora è ufficiale. Tanto che, come anticipavamo, si parla già di nuovi compagni per entrambi. Solo l'altro giorno il rumor sull'ex re dei paparazzi pubblicato sull'ultimo numero di Diva e Donna. (Continua dopo la foto)



Corona, sostiene il settimanale, starebbe frequentando Zoe Cristofoli con cui “la passione è scoppiata in Puglia dove l’ex agente dei paparazzi trascorre le sue prime vacanze fuori dal carcere col figlio Carlos, avuto da Nina Moric. Corona e Zoe si sono conosciuti per lavoro, lei lo ha conquistato con i suoi occhi da gatta ed è soprannominata 'la tigre di Verona'”. Lei, 22 anni, è stata fidanzata con l’ex gieffino e tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, il portiere del Frosinone Francesco Bardi e l’imprenditore veronese Luca Danese.

E Silvia Provvedi? Scoop freschissimo. E sempre dal giornalista di Chi Gabriele Parpiglia, che fa sapere che la cantante del duo Le Donatella ha trovato un nuovo compagno, come lei stessa gli avrebbe confermato. “Sì, Silvia ha un nuovo compagno. Spero trovi la felicità anche lei. Se lo merita”, ha scritto in una Instagram Stories sempre rispondendo a un utente. E poi aggiunge anche di averne già parlato con la diretta interessata: “Ma tanto le ho parlato ieri. Quindi sa già tutto”. Okay, ma chi è, di chi stiamo parlando?

Il nome (presunto) lo fornisce il sito Il Vicolo delle News, che ha ricevuto una 'soffiata' da Formentera: “Ciao ragazze indovinate chi ho incontrato insieme al Pineta Club di Formentera? Federico Chimirri e Silvia Provvedi e i due sembravano piuttosto intimi…purtroppo non sono riuscita a fargli delle foto, ma ho visto che ne facevano a iosa e le troverete sicuramente sui social'”. E così è, in effetti. Sul profilo Instagram di lui, che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati, ci sono vari scatti e storie in cui Federico e Silvia trascorrono momenti insieme. Non sono soli, quindi potrebbero essere solo amici, ma se uno più uno fa due...

