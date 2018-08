Evviva! Un'altra bella cicogna è in arrivo nel mondo vip: stavolta a diventare mamma sarà la bellissima Giulia Bevilacqua, l’attrice diventata famosa grazie a Distretto di polizia e oggi uno dei volti più richiesti al cinema e in tv. La giovane aspetta a 39 anni il suo primo figlio, frutto dell’amore con il marito Nicola. Giulia ha dato l’annuncio su Instagram, dove si è mostrata sorridente con la sua dolce metà e con il pancino che cresce a vista d’occhio. “Ed eccoci qua…tra poco in tre! Felicità pura”, ha scritto la Bevilacqua, non fornendo ulteriori dettagli sulla gravidanza. Con tutta probabilità il parto è previsto agli inizi dell’autunno. Nonostante la dolce attesa, Giulia sta continuando a lavorare: è infatti nel cast del nuovo film di Giovanni Veronesi, I Moschettieri del re, accanto a Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo. (Continua a leggere dopo la foto)

Questo non ha impedito alla bruna interprete di concedersi qualche giorno di vacanza: con il marito si è infatti rilassata a Positano. Proprio qui, a settembre 2017, la coppia si è sposata. Nicola, il marito di Giulia Bevilacqua, è un giornalista economico che vive a Milano. L’attrice è invece spesso a Roma e questo porta la coppia a vivere un matrimonio a distanza almeno nei periodi in cui Giulia è impegnata sul set. Prima di sposarsi, Giulia e Nicola – che si sono conosciuti ad una festa – sono stati fidanzati per tre anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Fin da subito la loro è stata una relazione seria, tanto che dovevano sposarsi già nel 2016. La prematura scomparsa del padre della Bevilacqua ha portato però i due a rimandare le nozze. Che si sono poi celebrate con rito civile il 30 settembre 2017 a Positano. Testimone della sposa è stata Claudia Pandolfi, amica di Giulia dai tempi di Distretto di polizia e ritrovata poi nella fiction Rai È arrivata la felicità. (Continua a leggere dopo la foto)

Da quando ha conosciuto Nicola, Giulia Bevilacqua ha smesso di andare dall’analista. “Non è stato un caso l’incontro con Nicola: avevo concluso il mio percorso di consapevolezza, ero pronta per amare ed essere amata. Per questo ha funzionato“, ha dichiarato l’attrice a Io Donna.

