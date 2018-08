Ibiza. Due Rodriguez. Un calciatore e un motociclista. Un quadretto niente male per i paparazzi che colgono la palla al balzo e scattano come se non ci fosse un domani. Cristiano Ronaldo torna in Spagna per una breve vacanza: il calciatore della Juventus, fresco di arrivo a Vinovo, si è concesso un periodo di ferie prima di arrivare in terra italiana. Durante una di queste giornate ha iniziato a conoscere un po' di Italia grazie a Belen Rodriguez: la showgirl argentina, icona dello show-business italiano degli ultimi anni, avrà certamente parlato del Bel Paese a Cristiano e compagna. Sì, perché al tavolo Ronaldo e la bella argentina non erano certamente soli. Al loro fianco c'erano rispettivamente Georgina (Rodriguez, anche lei, ndr.) e Andrea Iannone, motociclista nonché fidanzato di Belen. (Continua a leggere dopo la foto)

JADEA.... UNA LUNGA STORIA D’AMORE Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 1, 2018 at 8:03 PDT

Tra i due può esserci del tenero? No, almeno per il momento è un'ipotesi da escludere quasi completamente. Anche perché, come già sottolineato, l'incontro - andato in scena in un famoso ristorante di Ibiza, El Carnicero - si è svolto compagnia dei rispettivi partner, il pilota Andrea Iannone e la bellissima Georgina Rodriguez. Insomma, nessuna serata romantica a lume di candela, dunque, ma sono già molti i fan che commentano l’incontro, immortalato dai fotografi del settimanale “Diva”, come possibile preludio a una travolgente storia d’amore fra i due. Belen è stata protagonista, negli anni, di repentini colpi di scena a carattere sentimentale. E di Ronaldo è noto il passato da playboy con flirt nati proprio nelle caldi notte iberiche. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, l'arrivo di Cristiano Ronaldo segna l'addio del predominio di Belen. Il motivo? Presto detto e ci scherza su anche Novella 2000. "La compagna di Cristiano Ronaldo ha lo stesso cognome di Belen e un fidanzato che le ruba la scena". Dunque, da qui il titolone del settimanale di cronaca rosa: "Rodriguez non più unica". Quello che in tanti si domandano in questi giorni è: Cristiano Ronaldo e Georgina riusciranno ad appannare la stella della meravigliosa showgirl argentina? (Continua a leggere dopo la foto)



Cristiano Ronaldo è pronto a godersi la parentesi italiana al fianco di Georgina Rodriguez. I due fanno coppia fissa da qualche anno e lei, che ha anche un vistoso seguito di followers su Instagram, immortala tutto per mostrare al mondo le sue copertine sulle riviste di moda e attualità, ma anche quanto sia felice la sua bella famiglia allargata. Pare anche che fra lei e la suocera, Maria Dolores, ci sia anche un rapporto idilliaco. Ma si sa, le voci di corridoio hanno fondamento solo se confermate dai diretti interessati.

