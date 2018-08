“Alla faccia!”. Totti-Blasi, il porno-show. Paparazzi festa: come li hanno beccati

Tredici anni di matrimonio (avvenuto nel 2005) ma la passione è sempre alle stelle per Ilary Blasy e Francesco Totti. La super coppia è stata sorpresa al largo di Sabaudia dai paparazzi del settimanale Chi in atteggiamenti molto intimi. Lady Totti e l'ex capitano non si tengono ed è un seguirsi di baci, sguardi e carezze ad alto tasso erotico. si lasciano travolgere dall'eros. Avvinghiati e innamorati più che mai, la conduttrice e l'ex capitano della Roma non badano ai flash e mostrano tutto il loro trasporto come due ragazzini alla prima cotta. Sguardi e sorridi complici si sprecano e, nonostante con loro ci sia un'amica, la coppia non bada a contenersi lasciandosi andare ai sentimenti, tanto che il settimanale diretto da Alfonso Signorini titola: “Coppia più calda dell’estate”. E l'idea di allargare la famiglia pare non essere tramontata, anche se di recente Ilary aveva spiegato il suo punto di vista. (Continua a leggere dopo la foto)



“Quest'anno mi hanno già data in dolce attesa una decina di volte. Ma niente. Non cresce nulla. Tutto fermo nel pancione”, aveva raccontato Lady Totti. Dopo l’estate (in realtà già da fine agosto) Ilary Blasi dedicherà tutto il suo tempo e le sue energie al suo ritorno al Grande Fratello Vip. Ma intanto si gode il suo bel marito. Un'intesa che dura da 16 anni e non accenna ad affievolirsi dopo i tre figli: Cristian, Chanel e la piccola Isabel.

''Il primo giorno che l’ho vista ho detto: questa è la donna della mia vita! - aveva detto l'ex calciatore intervistato da Maurizio Costanzo - All’inizio non è stato facile perché lei era fidanzata e viveva tra Roma e Milano perché in quel periodo faceva la Letterina, perciò non avevo la possibilità di conoscerla a 360 gradi, però mi ha colpito subito, lo sguardo…''. ''Da parte mia è stato colpo di fulmine, da parte sua non credo. È la persona più importante che ho insieme ai miei figli, è quella che mi dà stabilità e serenità''.

Durante l'intervista rilasciata al marito di Maria De Filippi, Francesco Totti aveva raccontato la questione 'figli': ''Lei come me ha sempre voluto tanti bambini ma dopo che ha avuto Cristian è stata un po’ in difficoltà, non eravamo pronti a fare i genitori, poi pian piano abbiamo trovato le vie giuste''. E infatti dopo Cristian sono arrivate Chanel (che oggi ha 11 anni) e Isabel, la piccola di casa che è nata il 10 marzo del 2016.

