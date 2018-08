In tv è Brooke, ma nella realtà? La moglie ‘nascosta’ di Ridge (Ronn Moss): le foto

Continua il toto-nomi circa i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo il settimanale Vero nella Casa di Cinecittà potrebbe entrare anche Ronn Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L’attore, che ha lasciato la soap nel 2013, è spesso in Italia per eventi e vacanze e gli autori del reality show sarebbero pronti a coinvolgerlo nel programma di Canale 5. Per l’americano si tratterebbe della seconda occasione in una trasmissione Made in Italy: qualche anno fa ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. “Tra i corridoi di Mediaset circola sempre più insistentemente il nome di Ronn Moss tra i concorrenti del Grande Fratello”, si legge sulla popolare rivista. Quello di Ronn Moss non è però l'unico nome legato al cast di Beautiful: stando alle voci infatti la produzione starebbe valutando anche l'ingresso di Katherine Kelly Lang, sua storica compagna di set e interprete del personaggio di Brooke Logan. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto l'attore si gode il mare italiano in compagnia della moglie. Ronn Moss si trova a Fregene ed è stato paparazzato dal settimanale Nuovo Tv. Ronn è apparso sorridente e in splendida forma a 66 anni in compagnia della seconda moglie, l'ex coniglietta di Playboy Devin Devasquez. ''Ci siamo incontrati in un film, 25 anni fa. - aveva raccontato l'attore a Pomeriggio Cinque - Lei era una comparsa e io avevo un piccolo ruolo, ci siamo incrociati non ci siamo veramente incontrati. La nostra scena era assieme, non ce la ricordavamo''.

Ronn Moss è stato sposato dal gennaio 1990 a luglio 2002 con l'attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie: Creason Carbo (nata nel 1994) e Calle Modine (nata nel 1998). Dal settembre 2009 si è sposato con Devin Devasquez. "In realtà, mi sono fermato a 10 matrimoni, 7 dei quali erano con Brooke, la mia 'matrigna'. - aveva raccontato l'attore - Con mia moglie, invece, stiamo per celebrare il decimo anniversario". Devin DeVasquez aveva ribattuto così: "È difficile pensare che siano passati già dieci anni. E mi ha sposato soltanto due volte! Devo raggiungere Brooke!".

Ronn Moss lasciò Beautiful nel 2012, dopo averlo interpretato dal bel lontano 1987. Venticinque anni, in cui l’attore, Ronn, ha fatto battere il cuore, in primis ai personaggi femminili, che si avvicendavano nella soap. Dall’immancabile Brooke, in primis, in competizione con l’adorata prima moglie Caroline, passando per Taylor, sua seconda moglie, a più riprese.

