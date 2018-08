La notizia era nell’aria da giorni, adesso è arrivata la conferma. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono in attesa del loro secondo figlio: ad annunciarlo è proprio l’attrice spagnola che sui social posta una foto del suo pancino con sopra le mani a formare un cuore. ''Felicità'', scrive vicino all’immagine, ''I regali della vita''. Per lei si tratta della secondogenita dopo Luna, nata nel dicembre del 2015, per l’attore romano invece è il quarto figlio considerando anche i due bambini Alessandro e Francesco, avuti con la ex moglie Chiara Giordano. “Mi sento benissimo sotto tutti i punti di vista: ho un sorriso continuo, da quando sono incinta non mi sono mai arrabbiata, non ho mai avuto un dolore. Sto lavorando e viaggiando tanto, ho una bambina da gestire, ma sento una forza enorme”. Per la prima volta Rocío Muñoz Moralesh ha parlato in esclusiva a Chi della sua dolce attesa, che il settimanale aveva annunciato la scorsa settimana: l'attrice spagnola è al sesto mese, aspetta il secondo figlio da Raoul Bova. (Continua a leggere dopo la foto)



''Come ci siamo innamorati? È stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite'', ha spiegato Rocío in un’intervista a Verissimo, ricordando il colpo di fulmine del 2013. ''Quando ho conosciuto Raoul ero in un momento difficile, uscivo da un rapporto che mi faceva stare male. La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura''. Rocio e Raoul si sono conosciuti sul set di “Immaturi, il viaggio” e per lei Bova ha lasciato la moglie Chiara Giordano, da cui ha avuto i figli Alessandro Leon e Francesco.

Un amore che ha resistito nonostante le polemiche dei primi mesi: ''Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla dei sentimenti che vivevo''. L'attrice ha appena terminato la conduzione di “Bailando con las estrellas”, il “Ballando con le stelle” spagnolo e sta continuando le riprese di “Un passo dal cielo”; la Morales svela qualche anneddoto sulla serie, parlando della sua dolce attesa: “Anche il mio personaggio, Eva, diventa mamma, solo che lei era incinta quando io ancora non lo ero e ho girato le prime puntate con una pancia finta; poi lei è diventata mamma e io sono rimasta incinta, quindi ho dovuto nascondere la pancia.

Quando conducevo “Bailando con las estrellas”, invece, non ho voluto annunciare la mia gravidanza perché l'arrivo di un bambino è un momento bello da condividere, che porta magia, porta amore al mondo, però credo sia giusto che una donna lo viva con se stessa e nella coppia, tutto l’interesse che si crea su questa parte del mio corpo mi imbarazza. Sai, la donna incinta diventa più sensibile a tutto”.