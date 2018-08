Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso non stanno più insieme da qualche tempo. Il Leone di Cellino San Marco, dopo essersi riavvicinato al suo vecchio amore, Romina Power, cerca sempre di evitare il tema gossip. Anzi, meno si parla della sua vita privata più Al Bano è contento. Eppure, vuoi per l'interesse mediatico del pubblico italiano, vuoi per le tante interviste rilasciate dalle diverse parti chiamate in causa, di Al Bano, Romina e Loredana si parla con elevata frequenza. Mentre la Power ha rivelato, in passato, di sentirsi unita per sempre a Carrisi, c'è chi come la Lecciso non ha digerito le uscite dell'ex moglie. Ma adesso Loredana sembra voler voltare pagina, definitivamente. Dire addio ad Al Bano - a cui vorrà sempre un gran bene - e dedicarsi a un nuovo amore. Sì, perché secondo le ultime notizie di gossip, la Lecciso avrebbe intrapreso una nuova storia d'amore. (Continua a leggere dopo la foto)



Loredana Lecciso, tornata single dopo 18 anni di vita insieme con il cantante di Cellino San Marco, ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato il gossip. Un hashtag usato dalla Lecciso, infatti, non è passato inosservato all’occhio attento dei followers. La showgirl ha pubblicato una foto in cui appare in splendida forma. Oltre a sorridere e a mostrarsi serena, l’ex compagna di Al Bano ha utilizzato nella didascalia diversi hashtag tra i quali spunta anche il termine“love”. I fans hanno così pensato ad una dolce novità per lei. Ma Loredana non ha né confermato né smentito i rumors di cronaca rosa che l'hanno coinvolta in prima persona nelle ultime ore. (Continua a leggere dopo la foto)



La Lecciso, recentemente, ha parlato della sua storia d'amore con Al Bano Carrisi: “Su una cosa almeno siamo d’accordo io e Albano, perché lo ha detto anche lui in tv, e cioè che la nostra storia è finita lo scorso Natale, quando me ne sono andata via da Cellino. Ora mi auguro che diventiamo un esempio di genitori separati perché la separazione fra Albano e Romina è stata disumana, gli hanno strappato inizialmente le figlie e non voglio fargli rivivere quell’incubo e quelle angosce, voglio che sia diverso. E voglio che i nostri figli sappiano che non ho mai recitato davanti a loro, li amo troppo per fingere. Amo la parte più bella di Albano, che sono i nostri figli e in maniera indiretta lo amerò per sempre. È un amore diverso, ma amo ciò che di più bello mi ha dato". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, in merito alla salute di Al Bano, Loredana dà un consiglio a Romina Power. La Lecciso, ormai ex compagna del cantante, non è molto contenta del fatto che l'uomo con il quale ha condiviso tanti anni versi in queste condizioni a causa dei concerti al fianco di Romina Power, quindi, stando a quanto si legge su Nuovo, avrebbe dato un consiglio all'ex moglie di Al Bano: "Se davvero la Power vuol bene al suo ex, non deve costringerlo a cantare ancora".

