“Topless da urlo”. Carolina Marconi, l’ex gieffina venezuelana, stordisce tutti così

Curve mozzafiato. Carolina Marconi infiamma i social e alza la temperatura di un'estate bollente: il topless dell'ex gieffina è da capogiro. Si tratta di uno scatto ad alto tasso erotico per la figlia di Pasquale, diplomatico italiano. Carolina, seduta in riva al mare, lascia intravedere un prosperoso topless mentre il suo sguardo si perde all'orizzonte. Il reggiseno è sulla sabbia poco distante da lei mentre uno slip striminzito si perde tra le natiche mentre i lunghissimi capelli le accarezzano la schiena nuda. Carolina Marconi si gode le vacanze a Formentera con il fidanzato Alessandro Tulli. Tra lei, ex Grande Fratello (quarta edizione) e il calciatore la storia va a gonfie vele, al punto che è già arrivato l’anello. E poi ci sono le loro foto di vacanze a tutto amore tra Ibiza e Formentera, effusioni bollenti sotto la doccia e un abito da sposa al momento indossato per sfilare, ma chissà. Ancora, infatti, non è arrivata la proposta di matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)



Per Carolina Marconi la carriera non è tutto. Anzi, al contrario: l’amore è fondamentale. Carolina si definisce una persona molto credente: "Prima di sposarmi in chiesa voglio essere sicura che la cosa funzioni", ha raccontato al settimanale Nuovo. Per poi aggiungere: "Ho sempre desiderato diventare mamma, adoro i bambini e mi sento pronta ad avere figli". Alessandro Tulli è avvertito. Ma la vita privata di Carolina è stata al centro dei riflettori, negli anni passati, per la sua storia d'amore con Paolo Berlusconi. Il fratello di Silvio ha scaricato, ormai cinque anni, la bella venezuelana. Per colpa di una "patatina"... (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto ricostruito da Novella 2000 ai tempi, Paolo Berlusconi decise di lasciare Carolina per colpa di una canzone: "A dire basta è stato l'imprenditore e il motivo pare sia tutto da attribuire alla ... Patatina! Questo è il titolo della canzone che la Marconi ha deciso di lanciare per l'estate". Si trattava infatti di una specie di tango dance, molto sensuale, ma soprattutto ricco di doppi sensi che, a quanto pare, avrebbe messo in imbarazzo l'imprenditore. I rapporti tra i due, comunque, sono tornati sereni nel corso del tempo tant'è che nel 2016 sono stati pizzicati insieme ma per motivi di lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)



Discreta carriera televisiva per Carolina Marconi. Nel 2006 ha condotto su Rai 3 il programma Tintoria Show insieme a Taiyo Yamanouchi. Nel 2011 è stata una delle protagoniste della miniserie televisiva Baciati dall'amore su Canale 5 mentre qualche anno più tardi, nel 2013, è diventata stilista, disegnando e commercializzando la linea di scarpe Le Markol. Dopo essere tornata al cinema nel 2015 perché ha recitato nel film Matrimonio al sud, nel maggio 2016 diventa imprenditrice aprendo lo store Aloha a Ponte Milvio a Roma, avendo già da tre anni la linea di calzature Le Markol.

Leggi anche:

Sbam: topless reale! Dopo quello di Kate Middleton e il video sexy di Meghan Markle, le foto