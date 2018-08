Kate Middleton ‘choc’. La voce che riguarda lei e William ha sorpreso tutti

Dal giorno dell’attesissimo royal wedding di Meghan Markle e Harry d’Inghilterra – che è stato celebrato il 19 maggio 2018 – circola insistente una voce pesante che riguarda Kate e William. In giro si dice che il Duca e la Duchessa di York siano in crisi, la notizia, tra l’altro, sarebbe stata confermata da fonti vicine alla coppia. Secondo quanto riportano alcuni tabloid inglesi, pare che i problemi siano iniziati al matrimonio di Meghan Markle e Harry. E c’è chi parla addirittura di una rottura e della possibilità che i due si separino. Non è la prima volta che viene fuori la possibilità di una crisi tra la Middleton e il primogenito di Carlo e Diana, stavolta, però, la voce è più insistente che mai. Ma come è possibile che tra loro si sia creata questa distanza proprio a pochi mesi dalla nascita di Louis che, invece, avrebbe dovuto unirli ancora di più? Di certo i neogenitori sono molto stanchi: la stanchezza si è vista evidente sui loro volti nelle ultime occasioni ufficiali. Continua a leggere dopo la foto

Per fortuna i Duchi si sono concessi una vacanza sull’isola caraibica per rilassarsi un po’ e per godersi un po’ di pace. Ma è vero che sono in crisi? Pare di no. Pare che la loro sia solo stanchezza e pare che siano ancora innamorati come il primo giorno. Purtroppo in questi casi è impossibile conoscere la verità… Ora però è saltata fuori una vera bomba che li riguarda. Una notizia che vi farà saltare dalla sedia e che vi piacerà parecchio. Anche in questo caso si tratta di un’indiscrezione… Continua a leggere dopo la foto

Nonostante la tensione che si era percepita in alcune uscite ufficiali, quando sono stati pizzicati in vacanza ai Caraibi in particolare al Basil’s Bar dell’isola di Mustique per la serata Splash of Gold, i due sono apparsi più complici e uniti che mai. E quindi la voce della crisi è stata smentita (o almeno è quel che tutti si augurano). I due si sono scambiati sguardi di intesa e sono sembrati due fidanzatini al loro primo appuntamento. E questa unione ha fatto pensare alla “bomba” cui vi accennavamo sopra. Continua a leggere dopo la foto

Qualcuno ha insinuato che la Duchessa sia in attesa del quarto figlio. Cosa???? Molte voci vicine a Corte hanno ammesso di aver visto un riavvicinamento della coppia sempre nei mesi in cui Kate è stata in attesa di ciascuno dei tre figli; di conseguenza questa rinnovata passione fa pensare che Kate sia di nuovo in dolce attesa. Ma Louis è nato da pochi mesi… Già, ma ciò non preclude a Kate la possibilità di restare incinta di nuovo… Altro fiocco in arrivo a Buckingham Palace? Per ora nessuna conferma né smentita. Ma i sudditi – è ovvio – accoglierebbero la notizia a braccia aperte.

