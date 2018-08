E adesso, dopo un lungo anno di fatiche tra televisione e shooting fotografici ecco che Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, ha deciso di dedicarsi un periodo di relax con la famiglia. La modella, e da poco anche conduttrice, non ha però rinunciato a tenere aggiornati i suoi fan con un video che sta facendo discutere non poco. Marica infatti balla con una scollatissima maglia che lascia vedere il seno. Un seno che sembra notevolmente ingrossato e che ha dato voce ad una possibile gravidanza tris della Pellegrinelli, per la gioia di Eros che mai ha fatto mistero di amare la famiglia numerosa. Non è la prima volta che succede. Diverse volte la voce di una possibile cicogna era stata data per certa. L’ultima volta a maggio quando la coppia era partita alla volta di Dubai per un break sotto al sole assieme ai due figli, Raffaella Maria, 6 anni e Gabrio Tullio, 3. Eros e Marica, nel frattempo, sono più innamorati che mai. I rumors ci sono, non resta che aspettare per vedere se il pancino cresce. (Continua dopo la foto)



Nel frattempo non ci resta che mandare un grosso in bocca al lupo alla neo mamma (nel caso lo fosse, ndr) e al papà e sperare finalmente nell’arrivo di un altro maschietto.Marica nasce a Bergamo nel 1988. Qui inizia fin da giovanissima la sua carriera di modella, seguendo così la grande passione per la moda e per lo spettacolo. Tuttavia, le attenzioni nei confronti di questo lavoro non la sottraggono certamente dalla contemporanea attenzione che la giovane decide opportunamente di rivestire per il mondo degli studi.

Grazie alla sua tenacia, riuscirà a portare avanti i suoi due interessi e diplomarsi al liceo artistico, per poi iscriversi all’Università di Milano.L’altra grande passione di Marica, la recitazione, verrà “curata” di lì a breve. La ragazza frequenterà infatti diverse lezioni di recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano, e prenderà parte a diversi stage presso il Centro dell’Attore a Roma. Ne scaturiranno una serie di partecipazioni in produzioni per il cinema e per la tv.

Tra le principali ricordiamo Sono tornato al nord, per la regia di Franco Diaferia, o ancora La cena per farli conoscere, di Pupi Avati. Nel 2009 sarà impegnata in Somewhere, per la regia di Sofia Coppola e ne La versione di Barney, di Richard J. Lewis. Ancora, nello stesso anno sarà impegnata anche nella nota produzione tv Don Matteo 7, dove reciterà in un episodio accanto a Terence Hill. In ambito pubblicitario, parteciperà alla campagna pubblicitaria di Corsica e Sardinia Ferries, e di Peuterrey.

Ti potrebbe interessare:“Ecco la nuova me”. Alessia Fabiani: com’è diventata l’ex letterina di Passaparola