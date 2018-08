Continua ad aumentare il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia, salito a 142 morti accertati e oltre 200 feriti. Lo ha annunciato Rosiady Sayuti, funzionaria dell'amministrazione provinciale di Nusa Tenggara Occidentale all'emittente televisiva Metro. Il bilancio ufficiale, tuttavia, resta fermo a 91 morti. Migliaia di edifici sono stati danneggiati dalla scossa di magnitudo 7.0 che ha colpito l'isola di Lombok. Sutopo Nugroho, portavoce dell'agenzia nazionale per le emergenze, precisa che "si tratta di un bilancio provvisorio. Ci aspettiamo che il numero delle vittime continui ad aumentare dal momento che non tutte le zone dell'isola sono state raggiunte dalle squadre di soccorso". La ricerca dei dispersi è ostacolata dal blackout elettrico verificatosi in conseguenza del sisma. Intanto, paura anche per alcuni italiani presenti in Indonesia, dove alloggiano per trascorrere le vacanze estive 2018. Parliamo del campione olimpionico di scherma, il livornese Aldo Montano. (Continua a leggere dopo la foto)



Per Montano è stata una notte di grande paura. Il campione olimpico di scherma, in vacanza dopo aver partecipato ai Mondiali in Cina, si trovava insieme a sua moglie Olga Plachina proprio nella regione dove si è verificato il terribile terremoto di magnitudo 7.0 che ha provocato oltre 140 morti e centinaia di feriti. Il 39enne livornese e sua moglie si sono salvati perché al momento della scossa erano fuori a cena, mentre l’albergo in cui alloggiavano è parzialmente crollato. La coppia, secondo quanto si apprende, si è rifugiata in cima a una collina e ha trascorso lì tutta la notte insieme ad altri italiani. Aldo Montano e la moglie sono stati trasferiti a Lombok in barca e ora stanno aspettando un aereo per Bali, ma la situazione resta difficile perché proprio a Lombok sono state registrate altre scosse di terremoto. (Continua a leggere dopo la foto)



"Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami". È questo il racconto del campione di sciabola Aldo Montano ai microfoni dell'Ansa. "Ora siamo all'aeroporto di Lombok nel caos per tornare a Bali e da lì in Italia, ma ovviamente il volo non è nemmeno inserito sul monitor: un'attesa senza fine", spiega esausto, dopo una notte difficile trascorsa in fuga. Dopo il sisma, racconta Aldo Montano, "Siamo riusciti a contattare la Farnesina la quale ci ha gentilmente lasciato il numero dell'ambasciata italiana a Jakarta e del consolato italiano a Bali che ovviamente non hanno risposto... Ce la siamo dovuta vedere da soli. Ci siamo arrangiati insieme ad altri quattro italiani. Blackout e le sole torce del telefonino ad illuminare il sentiero... Scene da vera Apocalisse: barche prese d'assalto per spostarsi da un'isola all'altra e istinto su cosa fare, anche contro la volontà delle persone del posto". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, in Indonesia c'erano anche Sonia Lorenzini e Federico Piccinato due ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno raccontato l’accaduto sui social per tranquillizzare i propri fan."Abbiamo passato una notte terribile – ha raccontato Sonia su Instagram - Terribile perché c’è stato un po’ di panico generale e inizialmente sembrava che ci fosse un allarme tsunami". E ha aggiunto: "Quindi ci siamo rifugiati in una montagna, ospitati dalla gente del posto carinissima". Ora la coppia si trova in aeroporto pronta a lasciare l’Indonesia. Lo spavento è stato tanto ma loro sono illesi.

