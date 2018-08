Tutto è pronto per il grande evento: il matrimonio è previsto per il 1 settembre 2018, a Noto, in Sicilia. Chiara Ferragni e Fedez iniziano anche a dire qualcosa in più sugli invitati. Ed ora ecco la grande novità, diffusa a tutti con un video in cui invitano ufficialmente al loro matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo che la conduttrice del Grande Fratello Vip, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva espresso il desiderio di partecipare al matrimonio dell'anno. E, proprio da Instagram, il social più utilizzato dalla coppia più popolare d'Italia, è arrivato il video invito. Insomma, una delle coppie più famose d'Italia, in predicato addirittura di avere una sitcom a loro dedicata, in stile Sandra e Raimondo Vianello, è stata invitata a quello che è stato definito il matrimonio reale italiano. In realtà l'invito sembra nascere proprio per l'intervista rilasciata da Ilary Blasi, in cui esprimeva il desiderio di partecipare al matrimonio delle due star dei social, quasi per partecipare a quello che è probabilmente è un po' l'evento mediatico dell'estate. (Continua a leggere dopo il video e la foto)



E infatti Chiara Ferragni nelle sue stories, prima del video di invito, mostra le pagine dell'intervista della conduttrice del Grande Fratello Vip. Ma andiamo con ordine perché, se da una parte è difficile non inciampare, anche per sbaglio, in un post di uno dei due amanti con qualche aggiornamento sul lieto evento, dall'altra parte è anche vero che per i quasi 20 milioni di follower complessivi della coppia può essere difficile non perdersi nei dettagli del matrimonio più social dell'anno. Niente paura, ci pensiamo noi a riassumere tutto quello che c'è da sapere sul giorno del fatidico sì. Compreso l'hashtag giusto da usare per parlarne sui social network.

Partiamo dal tema più caldo per qualsiasi matrimonio, a maggior ragione per quello di una fashion blogger e influencer così seguita: l'abito da sposa. La risposta è no, non si sa ancora nulla. O quasi, perché negli ambienti vicini a Chiara Ferragni si vocifera che la scelta sarà tra Christian Dior e Alberta Ferretti. Ovviamente per vedere l'abito bisognerà aspettare il giorno del sì. Quello che si sa è invece che l'abito dello sposo sarà firmato da Donatella Versace, come è stato rivelato in una storia su Instagram dallo stesso Fedez. La pop star ha infatti ripreso un istante della prova vestito taggando proprio la stilista italiana.

La coppia ha deciso di convolare a nozze di sabato. Chiara e Fedez infatti hanno promesso che tantissimi momenti saranno condivisi su Instagram (si vocifera addirittura di una diretta della cerimonia) e in una recente intervista di Paola Jacobbi per Vanity Fair la fashion blogger ne ha spiegato anche il motivo: “Vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono. Per questo non ho accettato nessuna proposta di esclusiva”. Il matrimonio sarà così social che i due hanno creato anche un hashtag dedicato per accompagnarli da qui in avanti: #TheFerragnez.

