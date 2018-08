Metti un periodo complesso: ti lasci, decidi di andare a fare una vacanza, ti senti solo, incontri il tuo ex cognato. Metti pure che tu sei Fabrizio Corona e lui Jeremias Rodriguez, ed ecco qua che scoppia il caso. Pochi giorni fa la pace con Nina Moric, dopo anni di battaglia legale per l’affidamento del figlio Carlos. Oggi un tenero abbraccio in Salento con l’ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez e un commento tanto breve quanto emblematico: “Famiglia”. Pare proprio che Fabrizio Corona, dopo essere uscito dal carcere, voglia rimettere a posto i conti con il passato. E sembra volerlo fare in modo pacato, generoso, senza più combattere con il coltello tra i denti, almeno sul fronte privato e con alcune persone. Tuttavia, lo scatto e quel “Famiglia“, pubblicati su Instagram, a non tutti sono piaciuti. Tantissimi infatti coloro che hanno puntato il dito sul gesto, non vedendlo di buon occhio… (Continua a leggere dopo la foto)

Sotto al post è piovuto di tutto. “Famiglia doveva essere tuo figlio e tua mamma e il rispetto di tuo padre”, ha scritto un utente. Un altro si concentra sulla relazione terminata nei giorni scorsi con Silvia Provvedi: “La tua famiglia doveva essere Silvia”. Altri ancora si sono scagliati contro l’intera famiglia Rodriguez, sostenendo che non si sia mai fatta viva durante il periodo difficile trascorso da Fabrizio quando è stato arrestato e incarcerato (naturalmente trattasi di commenti, o meglio chiacchiere, visto che non si capisce su quali basi e dati concreti siano stati scritti e pensati). (Continua a leggere dopo la foto)

Ma per Corona non si sono fatti vivi solo gli avvezzi alle critiche. Infatti in molti hanno apprezzato lo scatto, sottolineando il bel rapporto che l’ex re dei paparazzi ha mantenuto con la famiglia argentina. Dal canto suo Corona, dopo la foto pubblicata e dibattuta su Instagram, ha lasciato correre la discussione, tirando dritto, senza curarsi dei biasimi e delle critiche. Spostandosi sul fronte sentimentale, invece, è ormai ufficiale la fine della love story con Silvia Provvedi. (Continua a leggere dopo la foto)

A quanto pare il loro rapporto è naufragato quando la cantante de Le Donatella ha deciso di andare a Formentera con la sorella e le amiche. Fabrizio non ha preso bene questo viaggio ed ha fatto i bagagli, lasciando la dimora che condivideva con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Poi le varie pizzicate notturne hanno fatto ‘traboccare il vaso’.

Ti potrebbe interessare anche: Belen, perfezione assoluta: il lato B è ‘monumentale’. La foto che ‘buca’ lo schermo