Niente da fare, per Mariano Catanzaro la possibilità di conoscere e vivere il vero amore è ancora una volta rimandata. Senza probabilmente un perché l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice Valentina Pivati si sono lasciati. Ma non è chiaro come sia potuta finire la loro storia, non lo sanno neanche i due che hanno affidato i loro sentimenti più profondi a Instagram e ai cuori dei loro fan. Senza pero trovare una vera ragione. “Io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato a dirlo per capire com’era la situazione. Siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma televisivo. Ci tengo un sacco a Mariano, continuo a sentirlo, non ho problemi a vederlo, ma abbiamo preso questa decisione. Non starò qui a spiegare il perché, perché è vero che siamo nati come coppia pubblica, ma siamo due persone normalissime e preferiamo questo''. ''Non ci scanneremo, non ci insulteremo, perché io ho una grossa reputazione di Mariano, perché al di fuori di quel programma si è mostrato un’altra persona, è una bellissima persona e non uscirà mai dalla mia bocca qualcosa contro di lui''. (Continua a leggere dopo la foto)



Se questo non bastasse, Valentina desidera sottolineare una cosa molto importante: lei non lo infangherà mai. ''Ho vissuto dei momenti con lui e non è giusto infangarlo o rinnegarlo. Per il resto, i panni sporchi si lavano in casa propria, quindi non spiegherò mai i motivi della nostra rottura''. Mariano Catanzaro da parte sua preferisce sempre via social ribadire che si sono lasciati non per sua volontà, anzi che lui era così felice di questa storia come un bambino “che crede in Babbo Natale”. Ma poi non sa spiegarsi che cosa sia successo.

Certo non l’ha mai tradita come lui stesso ribadisce, ma le incomprensioni caratteriali di cui Valentina parla non ci sarebbero state, piuttosto secondo lui si è trattato di un rapporto unilaterale. Comunque ora preferisce stare da solo: “Insieme eravamo una cosa pazzesca, ma va bene così. È giusto che la storia sia finita”. “Io ero innamorato, sono stato il primo a dirle ti amo e lei l’ha ricambiato. Poi non so cosa sia successo ma sono cambiate le cose. Forse era un rapporto unilaterale. Mi ha lasciato lei, all’inizio ci sono rimasto male''.

'' Credo fosse doveroso dire qualcosina a riguardo. Fare tutto ciò non mi serviva, potevo benissimo mettere una foto per dire che la storia è finita, però quando ascolti cose che più o meno corrispondono, devi dire la tua. Lei dice che ci sentiamo, abbiamo un buonissimo rapporto, ci vediamo, ma non è assolutamente così, anche perché io quando l’ho scelta, volevo averla come fidanzata. Dopo che ci siamo detti ‘ti amo’, io non la vedo come amica'', ha concluso l'ex tronista di Uomini e Donne.

