Un fisico clamoroso! Nancy Brilli, 54 anni, paparazzata in bikini: la foto super sexy

Nancy Brilli, beccata! Estate 2018, tra le dive nostrane in vacanza anche la bella attrice, che abbiamo visto da poco a 'Non disturbare', il programma prodotto da Stand by Me e in onda in seconda serata su Raiuno che ha chiuso il ciclo di interviste realizzate in una stanza di un hotel proprio con la Brilli (e la conduttrice tv e radiofonica Andrea Delogu). Nancy Brilli si è raccontata alla Perego a 360 gradi. Ha parlato della sua vita e dell'amore, e anche qualche curiosità inedita sul suo passato. Il suo ricordo in assoluto più bello? Quello legato a una recita a teatro. Aveva 5 anni Nancy e interpretava il ruolo di Cappuccetto rosso. Il ricordo più brutto, invece, risale al periodo dell’adolescenza, che lei definisce “una specie di incubo”. Oggi, dopo la fine della relazione, lunga 15 anni, con il chirurgo Roy De Vita, è tornata single ma, ha detto sempre l'attrice, non le mancano i corteggiatori. (Continua dopo la foto)



La 'singletudine' è “una condizione nuova per me – raccontava al settimanale Oggi qualche tempo fa - Dai miei 21 anni, quando sposai Massimo (Ghini, il primo marito, ndr), sono sempre stata in coppia. Per affrontare questo stato inedito, che dura ormai da un anno, ho chiesto aiuto a un’amica psicologa. “Non voglio fare gli stessi errori”, mi sono detta, perché esiste un’inclinazione a ripetere gli sbagli, a scegliere sempre le persone che non vanno. Io volevo sapere cosa cercassi veramente e mi sono messa in discussione”.

E, come anticipato, i corteggiatori non le mancano: “Tanti, sì, non avrei mai pensato – ha continuato sulle pagine della rivista - Ma non mi sto guardando intorno per cui… devono proprio venire a bussare a casa! No, non sento la necessità della coppia, il che non vuol dire che sia diventata improvvisamente santa!”. È sempre il settimanale Oggi, adesso, agosto 2018, a pizzicarla in costume da bagno, al mare.

L'attrice è stata 'intercettata' in barca, a Ponza, dove è andata con “il figlio Chicco e i suoi fratelli, Francesco e Andrea”, sottolinea la stessa Nancy che ha poi ritwittato la foto scattata dai paparazzi. Beh, prova costume superatissima. A 54 anni compiuti, l'attrice, che indossa un bikini nero 'vintage', come specifica tra gli hashtag, vanta un fisico eccezionale, da fare invidia alle ventenni. Applausi. Niente male, proprio niente male.

“Eccola, è lei!". Ed è pioggia di flash per Nancy Brilli. Sempre impeccabile ed elegantissima, l'ex moglie del chirurgo Roy De Vita è stata beccata dai paparazzi senza trucco: le foto dell'attrice 'nature' (a 53 anni)