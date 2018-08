Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati ufficialmente insieme. La crisi è scacciata. A testimoniarlo ci sono degli scatti bollenti. Anticipati prima su Instagram nelle scorse ore, adesso arrivano direttamente in edicola grazie all'ultima edizione del settimanale Spy: il noto rotocalco di cronaca rosa , infatti, ha pubblicato delle foto bollenti del motociclista in compagnia della showgirl argentina. Per la coppia una gita a Formentera a bordo di uno yacht di 23 metri. Con loro anche amici e non solo. Spazio anche al barista che arriva in acquascooter per preparare cocktail dissetanti. E per stare sempre in ordine spazio sullo yacht al parrucchiere, lo stilista e l'immancabile fotografo. In fondo, Belen trascorre ore a cercare l'angolazione perfetta, si incurva, si inarca. Anche con il fidanzato Andrea Iannone riesce a regalare solo panoramiche eccezionali: scatti bollenti e da capogiro. (Continua a leggere dopo la foto)



Foto su tutti i rotocalchi di cronaca rosa. Mentre sulle pagine del settimanale Spy è con Iannone: accende la scintilla con poche pose. Sulle pagine del settimanale Gente, invece, la bella Belen Rodriguez diventa la musa di Andrea Iannone che davanti ai paparazzi prende in mano la macchina fotografica e scatta. La Rodriguez punta tutto sul suo lato B. Lo stesso che qualche giorno fa ha fatto storcere il naso a qualcuno: la perfezione delle sue curve pare tutt'altro che naturale. Il lato B della showgirl sembra quasi disegnato... (Continua a leggere dopo la foto)

Belen Rodriguez, comunque, nelle ultime ore ha fatto abbondantemente parlare di sé: tutta ‘colpa’ di una doccia piuttosto caliente che lei ha deciso di condividere con i suoi fan attraverso Instagram. Nulla di particolarmente scabroso: lei era con un normalissimo bikini neanche particolarmente stravagante o atipico, ma diversi utenti del social network hanno commentato in maniera non troppo carina il video, scrivendole di coprirsi o che è “sempre nuda”. Spesso 'silenziosa', questa volta Belen ha deciso di rispondere per le rime a un utente che le chiedeva se l’ultima foto coi vestiti addosso risalisse ai tempi della prima comunione; la bella showgirl gli ha infatti replicato sarcastica: “Non ho fatto la comunione quindi manco quello". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma c'è chi è è preoccupato per le condizioni di Belen Rodriguez. Cecilia è preoccupata per la grande di casa e vuole far di tutto per proteggerla. Intervistata dal settimanale Sono, la modella argentina ha spiegato che sua sorella maggiore non è tranquilla a causa dei paparazzi e del mancato rispetto della sua privacy. "I continui attacchi contro mia sorella? – ha detto Cecilia alla rivista – Non se ne può più. Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua. Ho tentato di convincerli ad abbandonare la postazione. Stanno lì per ore, per giornate intere, senza alcun rispetto per la privacy".

