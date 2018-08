Forse era destino: la storia travagliata a Uomini e Donne ha avuto l'epilogo che un po' tutti si aspettavano. Mariano Catanzaro e Valentina Privati non stanno più insieme. La love-story nata nello studio di Maria De Filippi lo scorso maggio è già naufragata: c'era da aspettarselo visto quanto accaduto più volte in studio. Anzi, a dir la verità sembrava strano il rapporto 'rose e fiori' che era emerso durante gli ultimi tempi con foto e video su Instagram che mostravano la coppia affiata. Ma che tra i due le cose non andassero poi così bene si era già capito durante Uomini e Donne: Mariano ha scelto Valentina, ma non senza qualche difficoltà. Una storia nata sulle "montagne russe" con picchi di alti e bassi a ogni puntata. E anche nell'annunciare la rottura i due utilizzano toni diversi evidenziando, ancora una volta, la totale differenza caratteriale. A dar per prima la notizia in pasto al mondo del gossip è Valentina che, con una diretta social, ha annunciato ufficialmente la fine della storia con Mariano Catanzaro. (Continua a leggere dopo la foto)



Valentina, su Instagram, ha sottolineato come la storia con Mariano sia finita: "Abbiamo aspettato a dirlo per capire com'era la situazione. Siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma televisivo. Ci tengo un sacco a Mariano, continuo a sentirlo, non ho problemi a vederlo, ma abbiamo preso questa decisione. Non starò qui a spiegare il perché, perché è vero che siamo nati come coppia pubblica, ma siamo due persone normalissime e preferiamo questo. Non ci scanneremo, non ci insulteremo, perché io ho una grossa reputazione di Mariano, perché al di fuori di quel programma si è mostrato un'altra persona, è una bellissima persona e non uscirà mai dalla mia bocca qualcosa contro di lui". E per la Privati c'erano anche dei progetti in ballo...



"Mariano durante la trasmissione è stato una persona - ha detto Valentina durante la diretta Instagram -, dall'attimo in cui abbiamo iniziato a viverci al di fuori è stato completamente diverso. Non posso assolutamente dire nulla di negativo di lui: è una grande persona. Ora siamo in buoni rapporti. Per il resto, i panni sporchi si lavano in casa propria, quindi non spiegherò mai i motivi della nostra rottura". Una versione, questa, che non convince assolutamente Mariano Catanzaro: il tronista, così, ha voluto far chiarezza in prima persona utilizzando sempre le dirette social di Instagram. "Lei dice che ci sentiamo, abbiamo un buonissimo rapporto, ci vediamo… ma non è assolutamente così. La verità è che in questo mese ci sono state due chiamate, ma così…per sapere come stavamo. Io oggi non sono arrabbiato, ma consapevole. Consapevole di quello che ho dato, di quello che sono e di quello che voglio".



Mariano Catanzaro è amareggiato e deluso da quanto mostrato da Valentina: "A oggi posso dire che a me una persona così non mi piace, non la voglio! Ho creduto a questa storia come un bambino crede in Babbo Natale. Mi ha lasciato lei. Ci sono rimasto male, perché ci credevo e ho fatto di tutto, perché per me eravamo un noi. E’ già da un mese che va così, ma non ho detto niente perché volevo vedere come si evolveva. Non l’ho mai tradita, mai! Lei parla di incomprensione caratteriale, ma fino a un certo punto! Quando due persone si vogliono, i motivi per stare insieme devono essere maggiori rispetto a quelli per dividersi". Per l'ex volto di Uomini e Donne l'amore è un'altra cosa: "È poesia, non questa roba qui..."

