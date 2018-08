Scrivi Chiara Ferragni e leggi "imprenditrice di successo". Si è inventata a tutti gli effetti un nuovo lavoro. Così, sfruttando le nuove tecnologie e i cosiddetti new media: non ha dovuto far nulla di particolare, far coniugare la sua passione per la moda e la cura della persona. In poco tempo Chiara è diventata un'icona da seguire per centinaia di migliaia di giovani: oggi è una delle fashion-blogger più importanti del globo ed è certamente tra le donne più chiacchierate dello show-business. E lo sarà anche in futuro, perché il suo impero è destinato a consolidarsi. Magari dieci anni fa se lo sarebbe solamente sognato di potersi godere un'estate tutta all'insegna delle vacanze e spostarsi da una villa all'altra: dalla Sardegna a Ibiza, con una facilità a tratti imbarazzante. Merito del suo lavoro. E anche dell'amore trovato: con il rapper Fedez la passione è alle stelle, il rapporto va a gonfie vele anche grazie al nuovo arrivo. Sì, perché i Ferragnez - come è noto - hanno già un figlio. Il piccolo Leone avrà anche la fortuna di assistere al matrimonio dei propri genitori, in programma il prossimo 1 settembre 2018 a Noto. E intanto Chiara Ferragni si racconta a cuore aperto a Vanity Fair. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara appare come un tipo sorridente e spesso calmo. Ma non quando le si vuole insegnare a fare la mamma. E a Vanity Fair non usa mezzi termini: "Chiarisco una volta per tutte: io avrei voluto allattare il più lungo possibile ma, già dopo due settimane, su consiglio del medico, ho dovuto inserire il latte artificiale. Sapendo che avrei dovuto tornare presto a lavorare, in capo a due mesi ho rinunciato del tutto all’allattamento naturale. L’idea di maternità che ho io è che non ci si deve annullare per un figlio." (Continua a leggere dopo la foto)



Essere imprenditrice ti consente anche di avere un'ampia libertà e gestirsi come meglio si preferisce. Una fortuna di cui Chiara Ferragni si vanta senza mezzi termini: "Io ho anche molti aiuti e sono il boss di me stessa, posso decidere quando e come organizzarmi, non per tutte è così. Ognuna faccia quello che desidera e che può. Ma se vogliono buttarmi addosso una colpa morale, io non ci sto." Del resto, la Ferragni è spesso sotto la luce dei riflettori per come 'cresce' il proprio Leone: solo una settimana fa è stata bacchetta su Instagram per aver fatto prendere troppo sole al piccolo di casa. (Continua a leggere dopo la foto)







La Ferragni è una donna caparbia che non si ferma mai. Lo testimonia la voglia di rinnovarsi sempre: "Quest’anno, a settembre, comincio a girare un documentario su di me, la mia storia. È un modo per celebrare questo decennale di attività. Il sogno? Portare il film al festival di Venezia del 2019". E ammette: "La politica non mi interessa, non ci entrerei mai".

