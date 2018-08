Alena Seredova è sempre più bella. Come il vino: più invecchia, più si fa buono. Le ultime foto postate su Instagram, infatti, mostrano l'ex moglie di Gigi Buffon in splendida forma. La showgirl ceca si diverte in compagnia dei figli - nati proprio dalla relazione con il portiere della Nazionale italiana - e il compagno Alessandro Nasi. Con quest'ultimo non ci saranno le tanto attese nozze, almeno per il momento: "Parlare di matrimonio e di figli a 40 anni mi sembra quasi una barzelletta, io penso che nella vita la mia priorità siano sempre stati i miei bambini e ho cercato di difendere in ogni modo la loro serenità e il nostro equilibrio. Solo una mamma, e non tutte lo fanno, si rende conto di quanto certi cambiamenti possano essere traumatici e sconvolgenti per la vita dei figli." Insomma, Alena Seredova lo ha più volte sottolineato e non pare intenzionata a cambiare idea. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, Alena Seredova si gode una meravigliosa vacanza in America sulle sponde del lago Michigan. La ex di Gigi Buffon si sta divertendo con i figli, David Lee e Louis Thomas, il compagno Alessandro Nasi e il tato Adrian. Instagram è teatro dei siparietti famigliari dei figli alle prese con le avventure in bici, sullo skate, in acqua, immersi nella natura. La famiglia allargata alloggia in una villa con giardino dove i bambini possono spassarsela nel verde alle prese con il cane, i daini che passeggiano a pochi passi da loro, le esilaranti esibizioni sullo skate. (Continua a leggere dopo la foto)



Alena Seredova, solo qualche settimana fa, si è lasciata andare a un lungo sfogo sulle colonne del settimanale Chi, spiegando il proprio malessere per la sofferenza dei figli che non vedono il papà e la mamma insieme. "Mio figlio era in vacanza con papà (Gigi Buffon e la sua nuova compagna, Ilaria D’Amico, ndr) a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: 'Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?'. Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma". (Continua a leggere dopo la foto)



Per Alena, adesso, c'è solo il compagno Alessandro Nasi e la famiglia. E a proposito del 'nuovo' amore, la showgirl ceca non ha mai mancato di ricordare quanto sia importante la sua presenza: "(...) L’intelligenza del mio compagno non è da sottovalutare sotto nessun punto di vista: ha saputo entrare in punta di piedi nella nostra vita sapendo che il nostro nucleo era fragile e lui, anziché sconvolgerlo, ci ha aiutato a renderlo più forte."

