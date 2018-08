In casa Fedez - Ferragni le vacanze non finiscono mai. La bella Chiara torna 'sul luogo del delitto', ma questa volta in compagnia dei suoi grandi amori: Federico e Leone. La fashion-blogger, dopo aver festeggiato l'addio al nubilato con una tre giorni senza sosta a largo delle coste di Ibiza, è tornata proprio in Spagna per trascorrere alcune settimane in compagnia di Fedez e il primogenito. Tutto ciò a un mese dal matrimonio: come noto, infatti, la coppia convolerà a nozze in Sicilia, esattamente a Noto, il prossimo 1 settembre. C'è già grande attesa per l'evento più social dell'anno e, come annunciato dalla stessa Chiara, non ci sarà esclusiva per nessun addetto ai lavori: "Sarà tutto documentato attraverso Instagram - ha svelato la Ferragni a Vanity Fair - tutti potranno essere partecipi in diretta al nostro matrimonio". Fedez e Chiara, però, anche in vacanza mantengono un tenore di vita molto alto, come dimostrato dalle Instagram Stories direttamente da Ibiza: per loro una villa di assoluto lusso. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni e Fedez, così, sono sbarcati alle Baleari: “Welcome home” scrive la fashion blogger mostrando l'abitazione di lusso che li ospita per le prossime settimane. E la prima serata al mare i neogenitori la passano a giocare a scopa, seppur con le carte francesi, "Tre sette" esulta Chiara ripresa da Federico. Mentre Leone fatica a dormire: "Eh, qui qualcuno ha capito che siamo arrivati a Ibiza e non vuole andare a letto. Farà serata con noi?!". Intanto, la villa a Ibiza per Fedez e Chiara Ferragni è davvero unica e da stropicciarsi gli occhi. (Continua a leggere dopo la foto)



Si parte da una piscina riservata da cui si scorge il mare, un patio sotto il quale rifugiarsi dal sole cocente e potersi godere le smorfie del piccolo Leone. E ancora, Fedez e Chiara possono godersi un un ampio salotto con divani bianchi, una lunga tavolata che possa ospitare almeno otto persone (del resto i Ferragnez non sono mai soli a casa), un altrettanto grande tavolo all'esterno, arredo da salotto a bordo piscina, giardino. Lo stile è simile a quello già visto una settimana fa in occasione della vacanza in Sardegna... (Continua a leggere dopo le foto)



Nelle ultime ore, intanto, inizia a impazzare il toto - viaggio di nozze. Fedez e Chiara Ferragni dove andranno per vivere la propria luna di miele? Difficile poter immaginare una meta non ancora vissuta dai Ferragnez che, nel corso della loro relazione, hanno già girato quasi ogni angolo del mondo. Poi sarà la volta di tornare a capofitto sul lavoro, soprattutto per Fedez: dopo l'addio a J-Ax, infatti, Federico Lucia è pronto a tornare in pista da solista con un nuovo progetto artistico.

