“Ora basta”. Una Claudia Gerini ‘spietata’ sputa il rospo. Il silenzio, poi la confessione

“Le bugie hanno le gambe corte. Il rispetto prima di tutto, Ma alcune persone non sanno nemmeno cosa sia. Il tempo rivela la persona. Ricomincio da me. #respect” con questo stato sul proprio profilo Facebook, Andrea Preti aveva commentato le foto pubblicate da Novella 2000 che vedevano la sua ex Claudia Gerini accanto a un altro uomo. I due si sono lasciati ad aprile. O meglio, è stata l’attrice a porre fine alla storia che durava già da diversi mesi. Una rottura improvvisa, che all’epoca fece imbufalire il giovane attore. La notizia della fine del rapporto tra Andrea e Claudia era stata data dal settimanale Chi che aveva riportato una presunta intervista dell’ex naufrago de L’Isola dei famosi che non si dava pace per come da un momento all’altro la relazione fosse arrivata al capolinea. La Gerini dal canto suo aveva replicato alla trasmissione radiofonica Rai Un giorno da pecora con queste parole:

‘’Non ho trattato male Andrea Preti. Ci si frequenta e si soffre nella vita, succede. Ci si conosce, ci si frequenta, tutti gli incontri sono importanti. Poi, a un certo punto, si decide se andare avanti o no.’’ (Continua a leggere dopo la foto)



L’attrice aveva dunque confermato la conclusione della storia con il modello e attore ma rispediva al mittente le accuse che le erano arrivate dallo stesso Preti per mezzo di quanto pubblicato da Chi. Andrea aveva poi smentito integralmente quell’intervista per mezzo di un comunicato stampa affidato alla AdnKronos:‘’Nella vita tutto finisce. Dopo un anno ci siamo resi conto, con Claudia, che il nostro rapporto si era definitivamente consumato. So bene che nulla è eterno, ma so altrettanto bene che tutto ciò che di bello c’è stato in questo trascorso insieme sarà un ricordo piacevole che mi accompagnerà per il resto dell’esistenza’’.

‘’Ho appreso che potrebbe esserci in giro una presunta mia intervista, - aveva proseguito - la qual cosa mi lascia davvero stupito; senza tema di smentita voglio dire a chi ha messo in giro questa voce che mai e poi mai ho rilasciato a nessun giornale o giornalista intervista o dichiarazioni su questa mia vicenda privata’’. Adesso, a distanza di tempo, Claudia Gerini parla della rottura con Andrea Preti.

“Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede” ha affermato l’attrice durante l’intervista rilasciata al settimanale Grazia. “Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti”. È stato forse un problema la loro differenza di età (lui è 16 anni più giovane dell’attrice romana)? A questa domanda la Gerini ha risposto: “Di solito preferisco quelli che hanno percorso i miei stessi chilometri”. Il termine “toy boy”? “Dispiaceva più a lui che a me” ha rivelato l’attrice. “La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti” ha dichiarato lei “Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia”.

