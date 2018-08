Come ormai tutti sanno, Christian Vieri e la compagna Costanza Caracciolo saranno presto genitori: sono infatti in dolce attesa di una bambina, la cui nascita è prevista in autunno. Tra coloro che si sono complimentati con il futuro papà c'è anche la sua ex fidanzata storica: Elisabetta Canalis, con cui i rapporti sono rimasti ottimi. Rancori e incomprensioni sono solo un lontano ricordo per due persone che, a distanza di tanti anni dalla fine del loro amore, oggi hanno un grande rispetto l'uno per l'altra. Su Vanity Fair la Canalis ha confessato di essersi addirittura commossa e le sue parole sono una mano sul cuore di tutti i romantici e di tutti quelli che credono che l'amore vero resta, comunque vadano le cose. "Quando l’ho chiamato per fargli le congratulazioni mi è venuto da piangere, ma con il sorriso, felice, come succede solo con le persone che a dispetto del tempo che passa rimangono importanti". (Continua a leggere dopo la foto)

Elisabetta, sposata col chirurgo americano Brian Perri e trasferitasi ormai da anni negli Stati Uniti, è mamma della piccola Skyler Eva. Per una crudele coincidenza, lei e l'ex Vieri hanno in comune il dolore di un aborto prima della gioia di una nuova gravidanza: la Canalis perse un figlio nel 2014, mentre la Caracciolo ebbe un'interruzione di gravidanza nel 2017. "Non esterno mai le mie cose – ricorda Elisabetta su Vanity Fair – ma quando mi è successo di perdere il bambino scriverlo mi aiutò, e aiutò tantissime altre donne. Ci siamo date una carezza a vicenda". (Continua a leggere dopo la foto)

Impossibile, per la showgirl sarda, non emozionarsi di fronte al lieto annuncio che ha riguardato l'ex calciatore e Costanza, di cui è per giunta grande amica. Nell'intervista, Elisabetta Canalis ha rivelato com'è nato il suo amore con Brian Perri, l'uomo della sua vita: "L'ho conosciuto nel 2013 durante una cerimonia charity all'ambasciata italiana di Washington, ero tutta incordata. 'Mi ci vorrebbe un massaggio', buttai lì alla mia agente. Lei: 'Ti ci vorrebbe Brian, massimo esperto di spine surgery'. 'Non esageriamo'. E mi fa vedere una sua foto. 'Che figo', pensai. Da lì ho fatto di tutto per conoscerlo e mettermici insieme". (Continua a leggere dopo la foto)

Sempre intensa e indistruttibile è l'amicizia con Maddalena Corvaglia, una delle più belle e sincere del mondo dello spettacolo. "Maddalena Corvaglia è la mia amica dai tempi del bancone di Antonio Ricci. Calma anche nei momenti drammatici. Siamo state fortunate e brave a rimanere complici". Anche se la sua vita è a Los Angeles, dove ha aperto una palestra (proprio con l'amica Corvaglia), la Canalis continua a fare la spola con l'Italia, dove restano gli affetti e numerosi impegni professionali. Il prossimo è al fianco di Gianni Morandi: reciterà con lui e Lorella Cuccarini nella seconda stagione della fiction "L'Isola dei Pietro", ambientata proprio nella sua Sardegna.

