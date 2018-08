Sempre sulla cresta dell'onda, un successo incredibile e un seguito da vera star. Ma in amore? Questo è sicuramente un grande momento per Fabio Rovazzi che, dopo la separazione artistica da Fedez, sta cavalcando l’onda del successo con il suo nuovo singolo. Il cantante, diventato famoso con Andiamo a comandare, recentemente ha puntato tutto su Faccio quello che voglio, un nuovo pezzo che in pochi minuti ha raggiunto un numero incredibile di visualizzazioni su YouTube. Intervistato dal settimanale Grazia, però, è stato chiesto a Rovazzi di parlare anche del suo rapporto con la fidanzata Karina. “Io non vivo di successo e credo nell’amore” ha dichiarato Fabio Rovazzi “Karina c’è sempre, perché dovrei cambiarla? Certo che mi corteggiano in tante, ma sono innamorate del mio personaggio non di me”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cose con Karina procedono così bene che a Rovazzi, durante l’intervista, è stato chiesto se lui avesse mai pensato di mettere su famiglia un giorno con la sua fidanzata. Sull’eventualità di diventare padre, però, Fabio è stato chiaro: “Figli per ora no, non potrei seguirli, però come fanno a non piacerti i bambini? Sono belli e sinceri, più importanti di tutto il resto”. Pur non essendo interessato a fare il genitore adesso, dunque, Rovazzi sembrerebbe non escludere a priori l’idea di un figlio in futuro, magari proprio con la sua tanto amata Karina. (Continua a leggere dopo la foto)

Prima ancora che tutti parlassero del suo nuovo singolo, Rovazzi sui giornali e i siti di informazioni c’era finito soprattutto per via della lite con Fedez. I motivi che li avrebbero allontanati? “Ringrazio Fede per quello che ha fatto per me” ha dichiarato recentemente il cantante “Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano. Noi siamo, bene o male, inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti”. (Continua a leggere dopo la foto)

Dunque, Fabio Rovazzi non esclude la possibilità di fare pace, un giorno, con Fedez. Quest’ultimo, intanto, continua a mantenere il massimo riserbo sulla faccenda. Il rapper preferisce non sbottonarsi sull’argomento e per ora si è limitato solo a depennare il nome di Rovazzi dalla lista degli invitati al suo matrimonio con Chiara Ferragni.

