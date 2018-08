È arrivato il rompete le righe. E riguarda Paulo Dybala e le sue vacanze. Il calciatore argentino, dopo l'esperienza fallimentare ai Mondiali 2018 con la maglia dell'Argentina, è tornato a Vinovo per abbracciare i nuovi compagni di squadra tra cui il fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Ma la Joya argentina è finalmente tornato a colpire non solo sotto rete: durante queste vacanze estive, infatti, Paulo Dybala sembra aver ritrovato l'amore. Nei giorni scorsi, su alcune pagine satiriche a tema calcistico su Facebook, ha iniziato a circolare una fotografia che ha visto il buon Dybala attento al lato 'B' della sua nuova fiamma. E del resto, come dargli torto dopo aver visto queste foto. La nuova fidanzata del numero dieci bianconero ha un nome e cognome: Oriana Sabatini. (Continua a leggere dopo la foto)



Chi è la nuova fiamma di Paulo Dybala? La Sabatini è una modella e attrice argentina di 22 anni. Nata nel 1996, è figlia di Osvaldo Sabatini, attore argentino e imprenditore, e Catherine Fulop, attrice venezuelana; ha una sorella di nome Tiziana. È, inoltre, la nipote della nota ex tennista Gabriela Sabatini. Ha già avuto alcuni ruoli attoriali: ha lavorato a una telenovelas argentina (Aliados) e ha vinto il premio Kids' Choice Awards Argentina: Rivelazione dell'anno nel 2013. (Continua a leggere dopo la foto)



Della vita privata di Oriana Sabatini, prima dell'arrivo di Paulo Dybala non si sa molto. Nonostante sia seguita da oltre 3 milioni di follower su Instagram, Oriana Sabatini è sempre stata discreta. Il gossip, del resto, prima di questa estate 2018 non l'ha mai coinvolta in prima persona. È stata sempre molto brava lei oppure non c'è mai stato nessuno nella sua vita? Difficile crederlo, date queste curve mozzafiato. Adesso invece è sempre pizzicata in compagnia di Paulo Dybala: ultimo avvistamento insieme? Una cena intima in un ristorante di San Isidro. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma qual è il segreto di un fisico così perfetto per la nuova fidanzata di Paulo Dybala? Oriana Sabatini, qualsiasi stagione sia - estate, inverno, autunno e primavera - lavora sempre sodo. Sì, perché la bella argentina si allena quotidianamente e posta spesso anche tutorial su Youtube con gli esercizi da fare ma anche con i risultati del training.

