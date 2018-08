“Non va bene”. Elisa Isoardi e il suo corpo: l’allarme della collega preoccupa

Elisa Isoardi? Troppo magra. Parola di Antonella Clerici. “Le ho detto che la trovo dimagrita – ha dichiarato la conduttrice Rai Antonella Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni – Dovrebbe mangiare un po’ di più perché a ‘La prova del cuoco’ la vogliono più in carne”. A settembre, infatti, Elisa Isoardi prenderà il timone della storica trasmissione Rai, lasciata lo scorso giugno da 'Antonellina', che invece a settembre tornerà in televisione con ''Portobello'', il programma di Enzo Tortora, andato in onda in diretta sulla Rete 2 (l'odierna Rai 2) dal 1977 al 1983 e poi di nuovo per un breve periodo nel 1987. "Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo, poi per il resto...", ha detto la Clerici qualche giorno fa. Era stata Isoardi a sostituire la regina del mezzogiorno durante la gravidanza, e proprio Clerici aveva confidato che in quel periodo aveva sofferto. (Continua a leggere dopo la foto)



Volto del programma di cucina da diciotto anni, la conduttrice si prepara alla riedizione di Portobello, storico show della Rai, previsto in autunno nella serata del sabato. Ma torniamo alla forma della Isoardi e alla sua forma fisica. “Gliel’ho fatto notare da ‘mamma’ – ha spiegato ancora – sono grande ormai e posso permettermelo. C’è chi, invecchiando, nei confronti delle colleghe più giovani peggiora. Io invece sono migliorata, come carattere e tutto. Riconosco che anch’io alla sua età ero affamata di fare bene il mio lavoro”.

Più di qualcuno sui social ha notato una eccessiva magrezza da parte di Elisa Isoardi e così la storica conduttrice de ''La prova del cuoco'' ha voluto dire la sua sullo stato fisico della bella 36enne che evidentemente sta risentendo dello stress di essere la First Lady di Matteo Salvini e della voglia di non deludere gli spettatori di Rai1. Intanto la vita sentimentale della Isoardi prosegue alla grande.

Dopo una romantica vacanza ad Ischia e tanti messaggi d’amore su Instagram, sui social si era iniziato a parlare di un possibile addio fra i due. Tutto a causa di una preghiera pubblicata sul suo profilo da Elisa Isoardi, che poco dopo era partita per il Piemonte, ma le cose stavano andando nella direzione opposta. A giugno, infatti, la conduttrice si è trasferita a Roma ed è andata a convivere con il leader della Lega.

