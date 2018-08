Non è estate se non c'è una polemica che coinvolga direttamente Belen Rodriguez. È la 'dura' vita di chi fa parte del mondo dello show-business: essere sempre 'istruiti' su come si dovrebbe svolgere il ruolo di mamma. Lo sa bene Chiara Ferragni, ad esempio, che a Vanity Fair non le ha mandate a dire. E siamo certi che anche la showgirl argentina non starà zitta difronte alle polemiche scatenatesi nelle ultime ore: sì, perché Belen Rodriguez è stata attaccata duramente dai suoi follower su Instagram per una foto che riguarda il figlio avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Il piccolo Santiago, che si divide tra mamma e papà e si gode i comfort di ville lussuose, non è la prima volta che finisce - suo malgrado - al centro delle polemiche. Quando era più piccino, infatti, gli haters attaccavano Belen definendo il suo piccolo 'brutto', senza risparmiare epiteti più pesanti. E adesso ci risiamo ancora. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cosa è successo di così grave da far scatenare l'ira dei follower su Instagram nei confronti di Belen Rodriguez? Presto detto, colpa di una foto su Instagram. "Amore mio grande- pic by mami"- questa la didascalia scelta dalla showgirl argentina per commentare l'immagine del figlio Santiago con un panama in testa e una bottiglia di birra in mano. Seppur questo scatto abbia raccolto più di 200mila "mi piace", sono tanti i commenti di protesta che sono stati scritti per il messaggio negativo che la bella Belen ha fatto passare, seppur involontariamente. (Continua a leggere dopo la foto)

Commenti durissimi nei confronti di Belen Rodriguez: "Che foto orribile. Cosa non si fa per la popolarità! Questo è un cattivo esempio, sono sdegnata"- ha scritto qualche follower su Instagram per esprimersi in modo contrariato sulla scelta di Belen di accostare l'immagine del suo bambino all'alcool pur di raccogliere qualche "like" in più. "Pur di far parlare di te, sei disposta ad usare un bambino. Povero De Martino cosa deve sopportare"- ha scritto qualcun'altro sotto allo scatto postato dalla Rodriguez. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen Rodriguez intanto si prepara alla nuova stagione televisiva. Mentre continuano le registrazioni di Tu Si Que Vales, però, la showgirl argentina trova spazio anche per far parlare il mondo del gossip. L'estate 2018, del resto, l'ha vista protagonista dei rotocalchi di cronaca rosa. Con Andrea Iannone, però, la bufera sembra esser passata, come testimoniato dalle Instagram Stories degli ultimi giorni.

Leggi anche:

Belen Rodriguez… Ahia! Cosa c’è sotto lo slip: il dettaglio salta agli occhi