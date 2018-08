“Non c’è limite al peggio”. Gianluca Vacchi, il ritorno super trash del re del web

Dopo i balli seducenti. I tatuaggi sparsi random per tutto il corpo. Il ringraziamento da parte dell’industria dell’inchiostro per ‘l’aiuto concreto riservato all’azienda’, ecco che Gianluca Vacchi, l’eccentrico multimilionario star di Instagram torna a far parlare di sé con un ballo che è tutto un programma e ha fatto subito il giro della rete. Stavolta infatti l'esibizione è un po' più audace: Vacchi si esibisce in tacchi a spillo e costume intero, rubati probabilmente dall'armadio della sua fidanzata, la modella Sharon Fonseca: «Questa è la vera "sfida Kiki" - scrive- ti sfido a farlo e ridi di te stesso ... la vita è uno scherzo ... sorridi».Nel video compare anche la giovanissima modella che però quanto a esibizioni non ha niente a che vedere con l'ex Giorgia Gabriele, diventata famosa per i suoi stacchetti estivi. Forse Vacchi cerca di recuperare un po' di followers dopo un periodo passato in sordina in cui le sue presenze sono state molto sporadiche rispetto al passato. (Continua dopo la foto)



Ma chi è Sharon Fonseca? Mora, bellissima e con un fisico mozzafiato è l’ultima delle tante conquiste di Gianluca Vacchi. Per diverso tempo Gianluca aveva scelto di dedicarsi a se stesso, concentrandosi sul lavoro e sui tanti dj set nei club di tutto il mondo. Almeno sino a poco tempo fa quando aveva postato su Instagram un video in cui mostra la sua fidanzata. La fortunata è appunto Sharon Fonseca, originaria del Venezuela emigrata a Miami in cerca di fortuna. La coppia si sarebbe conosciuta proprio nella città in cui Vacchi. Grande acume e l’intelligenza.

Sharon Fonseca infatti non è solo una modella, ma anche una blogger e una giornalista. Adora scrivere racconti, si occupa di fotografia ed è molto attiva sui social. I due, dopo aver trascorso settimane romantiche a Miami, sono volati a Bologna, nel buen retiro dell’imprenditore, fra le colline bolognesi. A breve però potrebbero partire per la Sardegna, dove Vacchi ha un’altra villa in cui si trasferisce durante l’estate. La relazione durerà?





Chi li ha visti insieme afferma che il manager è molto innamorato e che Sharon è riuscita a rapire il suo cuore, conquistandolo grazie ad una personalità fuori dal comune. Staremo a vedere cosa accadrà, nel frattempo la coppia si rilassa fra le mura dell’Eremita, una villa superlusso con tanto di cinema, club privato, palestra, Spa e crioterapia.

