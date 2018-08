Il figlio di Andrea Bocelli. Mai visto Matteo? Alto, bello e con una voce ‘wow’: le foto

Alto, bellissimo e con una voce straordinaria. Lui è Matteo Bocelli, ha appena 20 anni ma di sicuro di lui si sentirà parlare. Dal padre, l'amatissimo tenore Andrea Bocelli, ha ereditato la passione per la musica e per il canto. I due hanno anche già cantato insieme al Teatro del Silenzio di Lajatico, la manifestazione che Andrea Bocelli organizza da 12 anni. Non solo musica, il giovane è un apprezzato e richiestissimo modello. Basti pensare che lo scorso anno ha posato per una pubblicità ''Guess'' in compagnia della star latinoamericana Jennifer Lopez. Nello scatto indossava lo smoking e beveva un drink in compagnia della sexy cantante. Matteo, 20 anni, è figlio del tenore Andrea e dalla sua prima moglie, Enrica Cenzatti. La proposta di posare insieme alla Lopez l’aveva ricevuta in vacanza, incontrando per caso Paul Marciano, co-fondatore del marchio che un mese fa ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente esecutivo dell'azienda. All’inizio pensava fosse uno scherzo. Invece era tutto vero e Bocelli junior è finito sulle copertine e sui cartelloni pubblicitari di tutto il mondo. (Continua a leggere dopo la foto)





Matteo che gioca a calcio e a basket, studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, e ha già ottenuto apprezzamenti con diverse esibizioni tra cui quelle alla Celebrity Fight Night del 2016 e 2017, e alla David Foster and Friends a Washington nel marzo scorso. Bocelli jr, poi, è molto richiesto in tutto il mondo da importanti brand sia come testimonial sia come performer. Matteo vorrebbe seguire le orme del padre e studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Si sono esibiti già più volte insieme.

Una responsabilità che, sia lui sia il genitore, prendono molto sul serio. "Cantare con mio figlio mi fa un'immensa tenerezza. Matteo mi ricorda i miei inizi, i miei esordi. Mi sento responsabile della sua passione per il canto e quindi la vivo con molta ansia e apprensione", aveva detto Andrea Bocelli, intervistato dall'Ansa, raccontando l'emozionante duetto al Teatro del Silenzio, la manifestazione che ha organizzato per la dodicesima volta nella sua amata Lajatico, Pisa, in mezzo alle incantevoli colline dell'Alta Valdera. Sui social Matteo posa insieme a personaggi famosi dello showbiz internazionale.

Da poco si è fatto fotografare con Bella Hadid, star della serata (un esclusivo party organizzato da Bulgari) defininendola poi su Instagram “amica incontrata dopo tanti anni”. I numeri di Matteo promettono bene: negli ultimi mesi ha superato i 35 mila follower via Instagram, e a sbirciare il suo profilo non sembra esserci nessuna fidanzata all’orizzonte. Solo tante foto in famiglia e con gli amici. ''Se il pubblico vorrà, farò il tenero come babbo'', ha dichiarato di recente. Matteo vive con la mamma e il fratello Amos in Toscana, non distante dalla tenuta faraonica che il padre condivide con la sua seconda moglie, Veronica Berti.

