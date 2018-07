Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova aspettano il secondo figlio. Ad annunciare la gravidanza dell’attrice spagnola è Gabriele Parpiglia che su Instagram anticipa lo scoop documentato dalle foto pubblicate sul settimanale Chi in edicola domani. “Sul numero di Chi in edicola domani le immagini esclusive di Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, al quinto mese di gravidanza. L'attrice, che vedremo di nuovo nella fiction 'Un passo dal cielo' e che ha appena condotto con successo la versione spagnola di “Dancing with the stars”, è stata fotografata in un parco di Madrid mentre gioca con la piccola Luna, la bambina nata dall'amore con Bova, e mostra un inequivocabile pancino”, scrive Parpiglia. Rocio Munoz Morales è stata pizzicata da Chi in un parco di Madrid con la figlia Luna. La bambina gioca spensierata, la mamma sfoggia un pancione decisamente più che sospetto. Non a caso, sembra che la compagna di Raoul Bova sia già al quinto mese. E se per lei e Raoul è il secondo figlio, Bova ne ha già altri due avuto dall’ex moglie Chiara Giordano, Alessandro e Francesco. (Continua a leggere dopo la foto)



Rocío e Bova sono legati dal 2013 dopo che l'attore, con grande clamore, aveva annunciato la fine del matrimonio con Chiara Giordano. Nel 2015 è nata Luna, ora la coppia è pronta per fare il bis. Lo scorso maggio Bova aveva dedicato un affettuoso pensiero a Rocío su Instagram in vista del suo debutto come conduttrice: ''Mi emoziona sapere che sei tornata nella tua terra con un’opportunità meravigliosa, circondata da belle persone, piene di entusiasmo ed energie positive. Noi siamo sempre insieme, è bello condividere ogni momento della vita con te... con toda l’alma''. ''Con te il mio mondo è migliore'', ha risposto Rocío. Ora lo sarà ancora di più.

Bova è padre di altri due ragazzi, Alessandro Leon Bova nato nel 2000 e Francesco Bova, classe 2001, frutto dell'unione con la precedente moglie. Sono stati criticati per molto tempo Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: un po' per la differenza d'età (diciassette anni), un po' per il fatto che lui era sposato con Chiara Giordano e aveva già due figli, in tanti hanno considerato quella dell'attore una scelta dettata dalla vanità e dall'incoscienza. Raoul Bova, invece, non poteva essere più consapevole di così quando ha conosciuto la giovane attrice.



I rapporti tra Raoul Bova e l’ex moglie Chiara Giordano sono oggi rilassati e civili, ma un paio di anni fa i pettegolezzi su una presunta relazione di lui con Rocio prima della fine del matrimonio hanno rischiato di distruggere il loro legame, tanto che la donna si era addirittura sfogata pubblicamente su Instagram. “Mi fanno schifo le donne che vanno con uomini sposati e questo è un dato di fatto. Ho invece un rispetto profondo per l'istituzione della famiglia che andrebbe onorata e difesa fino alla morte, così come si giura di farlo quando ci si sposa. Vale per la mia famiglia, così come per tutte le altre (…). Proprio per quello che ho vissuto non mi comporterei mai in questo modo, minacciando la serenità di una coppia e soprattutto dei figli”.

