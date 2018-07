“Con lei!”: Un Flavio Briatore mai visto: la foto spiazza tutti (e il gossip vola)

E mentre il nome di Elisabetta Gregoraci impazza nella lista dei papabili concorrenti dle prossimo Grande Fratello Vip, ecco che un nuovo scatto riaccende i riflettori sull'ex marito, Flavio Briatore. L'imprenditore è meno in vista di Eli, da quando si sono separati ufficialmente, a Natale scorso. Lei domina la cronaca, un po' perché sembra aver ritrovato il sorriso accanto al manager Francesco Bettuzzi, un po' perché impegnata nelle registrazioni delle puntate de 'I Battiti Live,' l’evento musicale itinerante che si sta svolgendo in varie tappe della Puglia e tra poco andrà in onda su Italia 1, e un po' per queste voci sempre più insistenti sulla sua eventuale partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi. Ma è ancora presto per una conferma, non resta che aspettare di sapere con certezza se la showgirl, modella e conduttrice calabrese entrerà nella Casa più spiata d'Italia. Briatore, invece, da quanto si sa non ha ancora voltato pagina dopo la fine del lungo matrimonio con la Gregoraci, da cui ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, che oggi ha 8 anni. (Continua dopo la foto)



Da ore, però, non si parla che di lui per via di una foto social che nessuno si aspettava. Spiazzante, insomma. Non è stato lui a postarla su Instagram, ma una sua celeberrima ex: la top model Heidi Klum. Lui è single, così almeno sembra, lei invece è fidanzatissima con un il giovane chitarrista dei Tokyo Hotel Bill Kauliz. Ma è inevitabile che questo scatto abbia acceso il gossip.

La notizia succosa, in ogni caso, è che la foto in questione è piuttosto un inedito 'ritratto di famiglia' perché alla destra di Flavio ecco spuntare Leni, la figlia che non ha mai riconosciuto, come riporta anche Il Fatto Quotidiano. È stata breve ma intensa la love story tra il manager e la top model. Sono stati insieme dal 2002 al 2004 e da quell'unione è nata la loro prima figlia, Leni appunto. Quando Heidi era in dolce attesa, si è molto vociferato sul fatto che Flavio l'avesse abbandonata incinta. Leni è stata poi adottata da Seal, marito della Klum dal 2005 al 2012 e padre di altri suoi tre figli.

💖 @briatoreflavio Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) in data: Lug 28, 2018 at 7:24 PDT





Tempo fa, ricostruisce ancora Il Fatto, Briatore aveva raccontato la sua verità su questa vicenda: “Leni è figlia di Seal. Leni è mia figlia naturale, ma Heidi, Seal ed io abbiamo convenuto che avrebbe avuto più senso se fosse stato lui ad adottarla perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento ed io, Heidi e Seal abbiamo un rapporto eccezionale. È nata quando ci eravamo già lasciati”. Ora le cose sono cambiate: è finita tra Heidi e Seal e anche tra Flavio ed Elisabetta, che avevano cominciato a frequentarsi proprio quando la Klum aspettava Leni. Ma nessuno si aspettava questo scatto del trio. Nessuno si aspettava Briatore accanto alla figlia (e alla sua ex).

