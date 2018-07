“Ecco come stanno le cose”. Kate e William, gira una voce pesantissima

È un'indiscrezione 'pesante' l'ultima che arriva dal Regno Unito e che riguarda la royal family. No, stavolta Meghan Markle non c'entra. La duchessa del Sussex e moglie di Harry, 'new entry' della famiglia, ultimamente domina le cronache tra look, uscite pubbliche e strappi alle rigide regole del protocollo, ma non è la protagonista della spifferata di oggi. Al centro di tutto c'è la famosa cognata, anche lei duchessa ma di Cambridge e moglie di William. In due parole, Kate Middleton. Amatissima dai sudditi e universalmente riconosciuta come icona di stile e ambasciatrice del low-cost, Kate è da poco diventata mamma per la terza volta. Il 23 aprile scorso ha infatti dato alla luce il principino Louis, fratello di Baby George e Baby Charlotte. Per dedicarsi a pieno al piccolo sta usufruendo del congedo di maternità che le spetta di diritto, dunque fino a ottobre prossimo le sue apparizioni saranno centellinate. Ovviamente non è potuta mancare e non mancherà agli eventi più importanti. (Continua dopo la foto)



E infatti l'abbiamo vista e ammirata al royal wedding di Harry e Meghan, andato in scena meno di un mese dopo dal parto, chiaramente al battesimo del suo terzogenito e anche in tribuna reale a Wimbledon, il torneo di tennis di cui è anche madrina. Sempre elegantissima e già in perfetta forma anche il 19 maggio, giorno del matrimonio del fratello di William. Poi è venuto il quinto compleanno di George e per l'occasione, oltre al consueto ritratto ufficiale del principino, pare che la famiglia l'abbia festeggiato ai Caraibi.

Nell'isola paradisiaca di Mustique, si è detto, dove i duchi di Cambridge e i pargoli si sono concessi una vacanza. Fin qui nulla di nuovo né di strano. Gira una voce, però, secondo cui la Middleton non starebbe passando un bel periodo. Pochi giorni fa il magazine 'Hello!' aveva scritto di come il bottone saltato di George nella foto ufficiale del compleanno fosse indice della stanchezza e dello stress di Kate. Una voce che Ma ora a corte serpeggia una voce ancora più pesante.

Come riporta il sito Velvet gossip, infatti, certi rumor che arrivano da Palazzo parlano di una vera e propria crisi. Secondo la testimonianza una nobildonna spagnola, molto vicina alla coppia reale, pare infatti che la Middleton sia molto possessiva nei confronti del futuro re d’Inghilterra e che l’arrivo del terzo royal baby non abbia favorito l'equilibrio della coppia: “Per Kate infatti potrebbe essere l’unico modo per tenersi impegnata e non pesare su William”, ha rivela la fonte. Come se non bastasse, anche i rapporti con Meghan sarebbero tesissimi. Si dice che ci sia una forte rivalità tra le cognate, nonostante appaiano complici e sorridenti nella foto. Sarà vero?

Meghan Markle perfetta, 'annienta' Kate Middleton ma alla fine... Non doveva farlo!