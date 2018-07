Come si suol dire: è il momento più bello della vita. La nascita di un figlio è di gran lunga la gioia che non ha eguali. E adesso la felicità è arrivata a casa di un ex tronista di Uomini e Donne. Il pubblico più affezionato del programma di Maria De Filippi ben ricorderà Federico Romano, protagonista della stagione 2010/11 e di una storia d'amore con Ylenia Isidori. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi Federico è felice accanto alla fidanzata Martina Tacchini, che lo ha appena reso papà di una bella bambina di nome Amalia. Federico mostra orgoglioso la prima foto della piccolina, venuta al mondo venerdì 27 luglio: "Cosa vuoi che dica, una semplice foto basta a far descrivere quello che provo in questo momento!!!!". (Continua a leggere dopo la foto)

Federico Romano, riminese oggi 39nne, partecipò nel 2010 insieme a un altro storico tronista (Leonardo Greco) a una versione molto particolare di Uomini e Donne intitolata “L’amore non ha età”, con corteggiatrici dai 20 ai 40 anni. Federico rimase colpito da Ylenia Isidori, ma scoppiò una grande polemica quando due vennero accusati di frequentarsi al di fuori della trasmissione. Il tronista decise di uscire dal programma con Ylenia e di iniziare una storia con lei, che però durò soltanto poche settimane. (Continua a leggere dopo la foto)

Ylenia Isidori non si era trattenuta e aveva postato il suo pensiero su Facebook: “Uno ha provato a frequentarsi fuori e non è andata. Chi dovevo prendere in giro? Lì dentro mi piaceva e si vedeva, ma poi fuori non è andata. Significa essere falsi?”. Evidentemente le giustificazioni dell’ex corteggiatrice non sono bastate, perché Ylenia Isidori aveva continuato a scrivere sul social network cercando di arginare la delusione crescente. Persino Federico Romano era intervenuto su Facebook: “Mi viene da ridere. Le persone che mi scrivono che siamo falsi. Non avete capito niente. Le storie nascono e finiscono. Purtroppo è la vita”. (Continua a leggere dopo la foto)

Federico partecipò a UeD con un matrimonio giovanile finito alle spalle, e una bambina di nome Aurora. Amalia dunque è per lui la seconda figlia, così come lo è per Martina Tacchini, già mamma di un bambino. Lui e Martina sono felicemente legati da tre anni. E Ylenia Isidori? La ex corteggiatrice si è unita a un ragazzo di nome Andrea Cimino, da cui ha avuto due figli chiamati Eva, nata nel luglio 2015, ed Ethan, venuto al mondo solo un anno dopo, nell'agosto 2016.

