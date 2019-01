Il 2019 si preannuncia un anno importante per le Ferrovie italiane. Sarà “l’anno del ricambio generazionale” per il Gruppo Fs, come annunciato dall’ad Gianfranco Battisti: si cercano macchinisti e capitreno, security e addetti alla manutenzione e riporta il quotidiano Repubblica, anche autisti di autobus e ferrovieri per i treni merci. “Il processo è già stato avviato – ha sottolineato l’amministratore delegato illustrando le linee guida del prossimo piano industriale del Gruppo – e sarà consolidato con oltre 4 mila assunzioni, di cui 450 per Anas, tutte a mercato”.

Nel dettaglio, circa duemila persone saranno selezionate per i ruoli di macchinisti, capotreno, capostazione, addetti all’assistenza ai viaggiatori e security. Ancora: oltre mille persone saranno invece occupati nella manutenzione dei treni e dell’infrastruttura e 600 saranno assunte da Mercitalia, l’azienda del Gruppo che si occupa del trasporto merci su ferro mentre Busitalia, la società che si occupa del trasporto pubblico locale su gomma, è alla ricerca di 250 nuovi autisti. (Continua dopo la foto)











“Abbiamo piani ambiziosi per il futuro dell’azienda e dei nostri dipendenti – ha spiegato Battisti – le persone sono la vera forza delle aziende”. Ma sarà un anno importante in questo settore anche per un altro motivo. Oltre al piano di assunzioni, infatti, nella prossima primavera arriveranno sui binari italiani i nuovi treni regionali Rock e Pop: 600 convogli, per una maxi commessa da 6 miliardi di euro, destinati alle regioni italiane che hanno la missione, annunciata, di colmare il divario tra l’alta velocità e il trasporto regionale. (Continua dopo la foto)













Battisti ha annunciato il piano di assunzioni durante la cerimonia della Giornata del cantoniere a cui ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli. Il ministro ha così parlato anche di Anas, e del futuro scorporo dal Gruppo Fs: “È scontato – ha detto – ora sono allo studio le possibili opzioni per realizzare l’operazione. Ma era doveroso dopo l’errore fatto di incorporare Anas nelle Ferrovie per motivi che non esistevano”. (Continua dopo la foto)







Inoltre, accanto alle assunzioni previste nel 2019, il Gruppo FS Italiane – sottolinea una nota – prosegue collaborazioni e partnership con alcune delle più prestigiose università italiane con l’obiettivo di favorire l’approccio al mondo del lavoro di migliaia di neolaureati, in larga parte in discipline ingegneristiche.

Enel: 500 assunzioni nel 2019, nuovo accordo con sindacati