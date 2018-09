“2600 posti”. Bandi e concorsi, tante opportunità di lavoro in arrivo. Ecco quali

Opportunità di lavori in arrivo. Entro la fine dell’anno ecco al via una serie di concorsi pubblici, per posizioni nazionali o locali, che riservano qualche migliaia di occasioni, soprattutto per i giovani. E’ l’area della Difesa che, in questa fase, offre il numero più elevato di posti. La Marina Militare, in due tranche di immissioni successive, recluta 2.225 nuovi ragazzi nel ruolo di Vfp1 (Volontari in ferma prefissata annuale). I giovani possono scegliere tra il corpo delle Capitanerie di porto (1.000 posti) e quello degli Equipaggi militari marittimi (1.225 così distribuiti: 1.005 per il settore navale, 120 per gli anfibi, 40 per gli incursori e 20 ciascuno per palombari, sommergibilisti e aeromobili). Il servizio prestato in qualità di Vfp1 permette di partecipare alle selezioni per ulteriori due rafferme, ciascuna della durata di un anno e costituirà titolo di merito in altri concorsi della Forza Armata. (Continua dopo la foto)



Le domande di partecipazione al primo blocco vanno presentate entro il 27 settembre 2018, mentre quelle per il secondo dal 7 gennaio al 5 febbraio 2019. Candidature: concorsi.difesa.it/mm/vfp1/2019/Pagine/home.aspx.Per chi invece preferisce l’aria all’acqua, l’Aeronautica Militare mette a concorso 40 posti di Allievo ufficiale pilota. Nel dettaglio ci sono 10 posti con obbligo di ferma di 12 anni (ammessi i giovani di età compresa tra i 17 e i 23 anni) e 30 posti di ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale (dai 17 ai 38 anni).

Il titolo di studio richiesto è il diploma o la laurea, a seconda del tipo di corso e ruolo scelto. Le candidature vanno inviate entro il primo ottobre a: concorsi.difesa.it/am/aufp/2018/Pagine/home.aspx. Un’altra occasione per diplomati e laureati è quella offerta da Eav-Ente autonomo volturno, la Srl di Napoli che ha come unico socio la regione Campania e che esercita il servizio ferroviario e funiviario regionale. Eav lancia un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 320 diplomati.

(operatori di esercizio, meccanici, elettrotecnici, elettronici, manutentori, operatori di manovra e di stazione, macchinisti e capitreno) e 30 laureati (ingegneri meccanici, elettrici, elettronici, civili, gestionali e informatici, geologi, giuristi, economi). I requisiti generali riguardano l’essere cittadini italiani (o della Ue) e l’aver compiuto 18 anni. Candidature entro il 7 ottobre (ore 12.00) su eavsrl.it/web/selezione-di-320-diplomati-e-30-laureati. L’Università di Padova ha infine bandito tre concorsi per 11 posti a tempo indeterminato per le aree amministrativa e tecnica. La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 settembre al link unipd.it/selezioni-pubbliche-personale-tecnico.

