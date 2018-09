Dal primo novembre non sarà più possibile infatti portare a bordo gratuitamente i trolley fino a 10 chili. Ma come funzionerà d'ora in poi? La compagnia di volo low-cost ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai dubbi più frequenti dei passeggeri sulle nuove regole. Prima tutti i clienti che non avevano acquistato l’Imbarco Prioritario potevano portare gratuitamente in cabina un bagaglio a mano più piccolo e un bagaglio più grande (trolley). A partire da novembre, i clienti che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno portare in cabina solo un bagaglio a mano gratuito piccolo delle dimensioni massime di 40x20x25. Solo i clienti che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno continuare a portare a bordo gratuitamente due bagagli (un bagaglio più piccolo + un trolley). (Continua a leggere dopo la foto)

I passeggeri senza imbarco prioritario dovranno pagare per registrare il bagaglio da 10kg. Se il pagamento sarà fatto al momento della prenotazione iniziale il costo sarà di 8€, altrimenti, se aggiunto successivamente alla prenotazione (fino a 40 minuti prima dell’orario di partenza previsto) il costo sarà di 10€. Il bagaglio registrato da 10kg dovrà essere depositato al banco consegna bagagli prima di passare il controllo di sicurezza. Se la registrazione sarà fatta al banco deposito bagagli dell’aeroporto il costo sarà di 20€, altrimenti, mentre al gate di imbarco sarà di 25€. (Continua a leggere dopo la foto)



Buone notizie per chi ha prenotato un volo Ryanair entro il 31 agosto: le nuove regole sul bagaglio a mano in vigore dal primo novembre avranno effetto solo sulle prenotazioni effettuate a partire dal primo settembre. Rimane valido, dunque, l'annuncio del 23 agosto, che era stato smentito dalla stessa compagnia irlandese. In una mail inviata ai clienti, infatti, era stata annunciata l'applicazione retroattiva dei costi aggiuntivi, ora annullata. Il provvedimento della compagnia aerea irlandese arriva dopo la minaccia di Enac e Antitrust: Ryanair ha fatto un passo indietro e ha restituito gli 8 euro ai passeggeri, che manterranno anche l'imbarco prioritario acquistato. Inoltre, le altre due milioni di persone che entro il 31 agosto avevano prenotato un volo per viaggiare dopo l'1 novembre sono state accreditate di un bagaglio a mano da 10 chili gratuito... (Continua a leggere dopo la foto)



L'imbarco Prioritario è limitato a 95 clienti per volo (su 189 ospiti), quindi lo spazio è sufficiente per tutti i clienti che lo hanno acquistato. Infine, per quanto riguarda i neonati, i genitori possono ancora portare una borsa extra? Sì, una piccola borsa da 5 kg può essere trasportata gratuitamente dai clienti che viaggiano con un bambino sotto i 2 anni.

