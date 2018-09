Ryanair, nuove regole sui bagagli a pagamento: tutto quello che c’è da sapere

Ryanair cambia le regole per il trasporto dei bagagli. Il cambio di politica era già stato reso noto a fine agosto, dal quotidiano britannico The Guardian. Addio ai trolley a costo zero. Dal primo novembre la compagnia irlandese low cost non consentirà più di salire a bordo con un bagaglio a mano senza pagare alcun addebito. Unica eccezione concessa: una mini borsa o zaino di dimensioni molto contenute (40x20x25 cm) che potrà essere posizionata sotto il sedile di fronte, in modo da non occupare spazio. Le nuove regole sono in vigore sui biglietti prenotati dal primo settembre 2018 su voli datati dal primo novembre 2018. I passeggeri potranno portare con loro, imbarcandolo gratuitamente, solamente un bagaglio a mano di dimensioni e peso ridotti, come uno zainetto o una borsetta, che dovrà essere depositato sotto il sedile di fronte. Per tutti gli altri bagagli con dimensioni superiori (sotto i dieci chili), ma pur sempre compatibili con quelle dei bagagli a mano, i viaggiatori avranno due strade: acquistare l'opzione di imbarco prioritario, oppure fare il check-in del bagaglio in stiva al costo di otto euro minimo. (Continua a leggere dopo la foto)



Le cappelliere degli aerei Ryanair, a partire dal primo novembre, verranno occupate solo dai bagagli di chi paga l'imbarco prioritario, da 6 euro a tratta. Chi invece deciderà di far trasportare la propria valigia in stiva, pagherà 25 euro, per le valigie con un peso massimo di 20 chili, ma 8-10 euro per quelle fino a 10 chili. Ma vediamo nel dettaglio tutti le modifiche annunciate dalla compagnia low cost irlandese.

Anche per le valigie che pesano fino a 10 chili bisognerà pagare 8 euro. Per quelle di peso superiore il costo sarà 25 euro. Sarà possibile portare senza pagare nulla solo una piccola borsa, che non sarà più da 35 x 20 x 20 centimetri, ma da 40 x 20 x 25 centimetri. I clienti con l'imbarco prioritario, attualmente quasi un terzo, sottolinea Ryanair, potranno continuare a portare due borse a mano in cabina: una fino a 10 chili e un'altra piccola.

Ma la rivoluzione della compagnia low cost"Ryanari" non finisce qui. Ecco le altre regole da rispettare: se i clienti non prioritari vogliono portare una seconda borsa più grande da 10 chili, invece, potranno farlo pagando 8 euro al momento della prenotazione. Le nuove regole, annunciate da Ryanair, valgono per le prenotazioni, fatte dal primo settembre e saranno effettive dal primo novembre.

