“Cambia tutto”. Bollette luce e gas, novità in arrivo

Novità in arrivo per le bollette di luce e gas. infatti slittata al 2020, tramite un emendamento al decreto Milleproroghe approvato in Commissione Affari Istituzionali del Senato, la completa liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas inizialmente prevista per luglio 2019. Ma cos'è il mercato tutelato e che differenza c'è con quello libero? Nel mercato a maggior tutela le tariffe vengono stabilite ogni tre mesi dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in base alle quotazioni internazionali degli idrocarburi. Il mercato libero, invece, è determinato dalle società elettriche che offrono, in concorrenza tra loro, diverse soluzioni contrattuali ai consumatori.Dunque, mentre nel mercato tutelato dell'energia le tariffe vengono stabilite dall'autorità dell'energia trimestralmente, nel mercato libero l'utente può negoziare le tariffe con il fornitore come nel settore della telefonia, scegliendo l'opzione che ritiene più appropriata alle proprie esigenze.



Quanto ai costi, non è possibile stabilire quali sono le tariffe più convenienti in assoluto, soprattutto considerando che la differenza tra mercato libero e mercato tutelato riguarda solo la parte di fornitura e di commercializzazione delle bollette mentre i costi per le reti, il contatore e le imposte sono uguali in entrambi i regimi. Già oggi il mercato dell'energia si suddivide in libero e tutelato. Il processo di liberalizzazione è iniziato negli anni '90 con il decreto Bersani.

E dovrebbe concludersi nel 2020 in base all'emendamento al decreto Milleproroghe n. 91/2018, che ha posticipato il termine previsto per luglio 2019 dal Ddl Concorrenza. Intanto, come comunicato dall’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il prezzo dell'elettricità aumenterà +6,5% e il gas del +8,2%. L'autorità calcola che la spesa per l'elettricità, al lordo delle tasse, sarà di 537 euro per famiglia all'anno, con un incremento pari al +4,8% rispetto ai 12 mesi precedenti (1-10-2016 / 30-09-2017) ovvero circa 24 euro all'anno in più.

Per fare un confronto, nello stesso periodo la spesa per la bolletta gas sarà di circa 1.050 euro per famiglia, con una crescita del 2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017), corrispondente a circa 21 euro in più all'anno. Gli aumenti risultano essere in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l’elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre 2018, quando le famiglie avevano potuto respirare di più. Arera ha giustificato la decisione sostenendo che "le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell'ultimo mese di maggio hanno pesantemente influenzato anche i prezzi nei mercati all'ingrosso dell’energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia del mercato libero che del mercato tutelato. Andamenti che si riflettono sull'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il terzo trimestre 2018".

