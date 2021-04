Belen Rodriguez ha annunciato una nuova avventura professionale con alcune storie Instagram. Infatti, sta lavorando duramente per la creazione di una nuova linea di abiti per bambini, in stile Chiara Ferragni. Sta collaborando con ‘Original Marines’ e in estate il tutto dovrebbe concretizzarsi. Anche la sua vita personale prosegue nel migliore dei modi, infatti è incinta per la seconda volta e si sta godendo questa gravidanza con un entusiasmo straordinario, in compagnia del suo amore.

Antonino Spinalbese le ha rubato completamente il suo cuore e lei impazzisce per la sua dolce metà. In queste ore i due si sono fatti vedere sul social network con alcune storie che hanno fatto scatenare tutti i follower. A postare le stesse è stata la modella argentina, che ha reso decisamente hot il suo profilo. Si è mostrata in una versione super sexy in compagnia del suo fidanzato e la didascalia scelta a corredo di una delle immagini ha fatto impazzire migliaia di suoi follower.















Ormai le temperature si stanno alzando in tutta l'Italia e la primavera è esplosa un po' dappertutto. Per questa ragione il look di Belen Rodriguez è stato a dir poco hot. Nella storia Instagram è apparsa con un sexy bikini, che ha messo in evidenza il suo perfetto lato B. Si trovavano sul loro terrazzo, intenti a pranzare in modo romantico. Antonino ha degustato il suo piatto e a commento di quel momento la sorella di Cecilia ha scelto una frase molto significativa e carica di passione.















Per confermare per l'ennesima volta il suo immenso amore nei confronti di Spinalbese, la Rodriguez ha quindi commentato: "Mangerei senz'altro te" e ha taggato il suo partner. Recentemente la showgirl sudamericana era esplosa di rabbia per le feroci critiche rivolte alla sua persona: "La cosa che mi dà più fastidio è leggere 'cambi uomini come mutande'. Volevo precisare che io le mutande le cambio più spesso. La mia vita privata, con chi scelgo si stare, sono assolutamente fatti miei".









Ospite di ‘Domenica In’, Belen recentemente ha affermato su Santiago e sulla figlia che nascerà Luna Marie: “Santiago è uguale al padre, ma di me ha preso l’intelligenza. Mi auguro che almeno Luna Marie somigli a me, oppure sono destinata a fare figli che assomiglino ai padri. Con lui è stato un colpo di fulmine, mi sono fidata di mio figlio Santiago che a un certo punto mi ha detto. Ti fa ridere, devi stare con lui”.

