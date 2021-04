In questi ultimi giorni la scena a casi Ferragnez è tutta di Vittoria. La secondogenita è nata pochi giorni fa e ogni sua immagine ha subito conquistato tutti. Era attesissima la nascita di Baby V, fin da quando la Ferragni ha confermato la notizia della gravidanza le indiscrezioni sulla bambina sono state tantissime. A cominciare dal nome, svelato dai genitori solo dopo la nascita, ma spoilerato su Twitter da una persona evidentemente vicina al team di medici che ha seguito l’influencer durante il parto.

Fino a martedì scorso, giorno in cui è venuta al mondo la secondogenita dei Ferragnez, infatti si conosceva solo l'iniziale, 'V', che era stata svelata da Fedez quando poco prima del Festival di Sanremo 2021 aveva sfoggiato una camicia di Versace con stampate le iniziali della famiglia. La prima foto di Vittoria su Instagram ha fatto subito boom di like e di commenti anche per il look che Chiara Ferragni ha scelto per la sua piccolina.















La tutina firmata proprio dall'influencer e anche copricapo fanno parte della linea New Born della Chiara Ferragni Collection: la "Cuffietta classica a trama Eyestar", disponibile sul mercato da lunedì 29 marzo, costa 44 euro, mentre la tutina, non ancora in vendita, ha un costo di 160 euro. Tante attenzioni al punto Chiara Ferragni ha pensato di dover tutelare Leone.















Sta infatti facendo di tutto per non farlo ingelosire. Le foto scattate dai paparazzi a Milano la ritraggono all'aperto con un look casual insieme al figlio di 3 anni, delizioso con la sua tuta sportivissima in denim. Lo aveva confessato ai follower nelle sue IG Stories nei giorni scorsi: tra una poppata e l'altra, la famosa influencer si sarebbe presa un po' di tempo da dividere solo con Leo.











Con loro c’è anche una guardia del corpo che li segue a vista. Leone che sta piano piano accettando l’arrivo della sorellina è felice con la sua mamma, fa merenda su una panchina in attesa di poter uscire anche con la piccola Vittoria non appena sarà più grande.

