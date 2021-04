Rosalinda Cannavò, dopo aver terminato la sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, sta proseguendo la sua relazione sentimentale con Andrea Zenga, conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia. L’attrice siciliana è stata spesso al centro delle polemiche perché non tutti hanno creduto alla veridicità dei suoi sentimenti. Con Dayane Mello, con la quale era diventata amica molto intima, ha avuto dei litigi molto forti e soltanto da poco avrebbe finalmente chiarito il rapporto.

L’ex gieffina si è soffermata anche sulla convivenza con il figlio di Walter Zenga: “È una bella prova. È molto coraggioso, convivere con me non è semplice. ndrea mi accetta in tutto e per tutto, mi dà il mio spazio. Sono state dette cose pesanti su di me e sulla mia relazione con Andrea. Non so cosa pensare”. E proprio a causa delle durissime critiche ricevute in questi giorni lei ha perso nuovamente la pazienza e ha deciso di scrivere un post molto pungente sul profilo Instagram. (Continua dopo la foto)















Rosalinda Cannavò ha quindi scritto su Instagram in risposta a coloro che l’hanno attaccata insieme ad Andrea Zenga: “Tengo a precisare una cosa! Perché adesso non ne posso più di lotte e guerre inutili tra fandom. Davvero mi sembra follia pura. Io sto con Andrea Zenga e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti. E chiedo a chiunque mi sostenga, che faccia parte di un gruppo di fan piuttosto che di un altro, di smetterla di fare attacchi gratuiti”. (Continua dopo la foto)















L’ex protagonista del ‘GF Vip’ ha affermato ancora: “Smettetela di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che ha reso questa migliore. Chi manca di rispetto a lui manca di rispetto a me…Detto questo mi passa la voglia di stare qui in un social che dovrebbe unirci in tempi come questi e invece a tratti incita all’odio…Buona giornata”. Dunque, rabbia e allo stesso tempo tristezza per Rosalinda Cannavò, stufa di tanti insulti subiti dalla dolce metà. (Continua dopo la foto)









Da Barbara D’Urso il fratello di Andrea, Nicolò Zenga, ha voluto dire la sua su Rosalinda Cannavò: “Empaticamente mi ha fatto una bella impressione, perché vedo mio fratello felice. Sono sicuro che ci sarà modo di conoscerci meglio, poi è bellissima. Vedo Andrea felice e sono contento per lui”. Dunque, un giudizio più che positivo nei confronti della bellissima attrice siciliana.

