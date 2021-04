Questa splendida bambina è uno dei volti che abbiamo ammirato nel recente passato in televisione. Probabilmente in molti indovineranno subito di chi si tratta, anche perché il suo meraviglioso sorriso e i suoi lineamenti sono rimasti pressoché identici. Ha partecipato a due avventure nel piccolo schermo molto significative, che le hanno fatto incrementare la sua popolarità. Nonostante abbia ricevuto anche delle aspre critiche, ci sono moltissimi fan che la supportano quotidianamente.

Qualche giorno fa ha rilasciato anche un'intervista, riferendo di essere pronta per la conduzione di un programma televisivo e in futuro vorrebbe anche poter prendere parte ad un cinepanettone. Infatti, quando la situazione sanitaria migliorerà, ha voglia di iniziare a studiare recitazione per diventare attrice a tutti gli effetti. Iniziando a dare alcuni indizi interessanti, possiamo preannunciarvi che ha preso parte a 'Temptation Island' con il suo fidanzato, con il quale è ancora legata.















Nella didascalia a corredo della foto ha scritto: "I sogni dei bambini si chiamano favole. Quelli dei grandi, speranze. La magia è senza età". Oltre ad aver preso parte a 'Temptation Island' è stata protagonista dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip' di Alfonso Signorini. Con questo ulteriore indizio potreste ormai non avere più dubbi su chi si tratta. A proposito dell'immagine postata sul social network Instagram, la giovane 27enne ha ricevuto una marea di mi piace e complimenti.















Ebbene sì, questa bellissima bambina dal sorriso smagliante è proprio Carlotta Dell'Isola, che si sposerà a breve con il suo partner Nello Sorrentino. Quest'ultimo le ha fatto la proposta di matrimonio proprio durante il 'GF Vip'. Tornando all'istantanea, questi i principali messaggi ricevuti dalla donna: "Sei davvero bellissima", "Sei la nostra piccola", "Che cucciola che sei", "Sei bellissima, un tesoro", "Meravigliosa, ti ho conosciuta da piccola, ricordo i bei pomeriggi insieme".









Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

Durante l’ultima intervista a ‘Yeslife’, Carlotta Dell’Isola ha affermato: “Quando mi hanno eliminato ci sono rimasta malissimo, ve lo giuro. Vorrei condurre un programma e poi appena si potrà inizierò a studiare recitazione. Mi piacerebbe recitare in qualche cinepanettone e poi anche qualche fiction”. Non resta dunque che aspettare i prossimi mesi per capire se coronerà questi sogni.

